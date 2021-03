“Ammirevole quel gesto…”. Belen Rodriguez, lo ha notato anche il big della tv. E sono lacrime…

Belen Rodriguez, già mamma di Santiago, il figlio avuto dall’ex marito, il ballerino e conduttore Stefano De Martino, è incinta del fidanzato, il parrucchiere Antonino Spinalbese. La notizia è stata confermata dalla showgirl dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

"Sono entrata nel quinto mese di gravidanza", aveva detto raggiante. "Sono un'esteta, apprezzo la bellezza e, quando l'ho visto, ho pensato: 'Che bel ragazzo'. Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). Per me è stato un colpo di fulmine – aveva detto Belen -. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli "stronzi" ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all'inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo "gentile".















Belen Rodriguez è stat ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo durante la puntata andata in onda sabato 20 febbraio. "Sognavo fosse una femminuccia. Spero mi assomigli, non vedo l'ora di farle tante treccine", ha detto a Silvia Toffanin la mamma di Santiago."Si chiamerà Luna Marie", aveva svelato la showgirl nel salotto di Verissimo, dove aveva fatto una confessione molto toccante.

















"Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati". E prosegue: "Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato".









Una confessione toccante, che ha voluto aprire un tema molto delicato, e proprio per questo motivo Maurizio Costanzo si è voluto complimentare con Belen per il grande coraggio: “Non è facile per una donna che ha perso un figlio parlarne in pubblico, né tantomeno in tv. Raccontare l’accaduto significa, per lei, rivivere un dolore terribile e profondo, che non si cancella mai. Per questo il gesto di Belen Rodriguez e Meghan Markle è ammirevole: a costo di riaprire una ferita, hanno svelato quello che è successo a loro per far sentire meno sole le donne che affrontano la stessa perdita”. ha scritto il giornalista su Nuovo Tv.

E ancora: “Quando ci si trova in una situazione del genere, sapere che anche le star ci sono passate e che sono riuscite a superarle può essere di grande conforto”.

