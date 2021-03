Andreas Muller e Veronica Peparini sono una coppia ben consolidata ormai da molto tempo. E devono ringraziare in qualche modo Maria De Filippi, visto che il loro primo incontro ufficiale è avvenuto ad ‘Amici’. Sono ormai trascorsi quasi tre anni da quando l’insegnante di ballo e il ballerino hanno iniziato una relazione sentimentale, che sembra proprio non aver avuto mai momenti di crisi. Anzi, c’è molto di più, infatti nelle ultime ore è uscita fuori un’indiscrezione pazzesca.

Nonostante la differenza di età sia notevole, tenuto conto che i due fidanzati si passano 18 anni, sin dal primo momento è sembrato che il feeling fosse straordinario. Da un po’ di tempo sono in silenzio, ma in modo segreto starebbero preparando una cosa indimenticabile. I fan già trepidano solo all’idea e sperano che possano uscire ufficialmente allo scoperto. Intanto, però, le voci si rincorrono di ora in ora e tutti possono dunque sognare a occhi aperti. Il momento sarebbe propizio. (Continua dopo la foto)















Veronica Peparini, durante la sua vita privata ha già avuto un matrimonio. Infatti, è stata sposata con Fabrizio Prolli e da quest’ultimo ha anche avuto due splendidi figli che si chiamano Daniele ed Olivia. Il settimanale ‘Nuovo Tv’, da fonti attendibili, ha appreso che è ormai vicinissima una decisione storica da parte sua e di Andreas Muller. Resta a quanto pare solo da capire quando la coppia romperà il silenzio, ma ormai pare sempre più vicino il raggiungimento di questo traguardo. (Continua dopo la foto)

















Stando a quanto riportato dal settimanale di gossip, le nozze sarebbero ad un passo: “Molto probabile che entro la fine dell’anno i piccioncini decidano di fare il grande passo”. Dunque, in questi mesi si starebbero organizzando per unirsi in matrimonio. E il sogno non è poi così lontano perché vorrebbero concretizzare il tutto entro la fine del 2021. I fan di Veronica Peparini e Andreas Muller sono al settimo cielo e saranno già in tanti ad averli contattati per saperne di più. (Continua dopo la foto)









Veronica Peparini, nel giorno del suo compleanno, ha ricevuto un anello. Ed ha dedicato un pensiero all’uomo che ama: “È un uomo che non so nemmeno più spiegare cosa sia per me e quanto sia presente. Impegnato, maturo. Sono fortunata che ho paura a pensarlo!!!. Questo anello è tante cose per me. Brilla come i miei occhi quando ti guardano, non è mai cambiato nulla dal primo giorno. Spero di viverti sempre tutti i giorni della mia vita. Sei unico Andreas”.

“Così affrontiamo tutto”. Paolo Bonolis e la malattia della figlia. Il cuore e la forza di un padre. E di tutta la famiglia