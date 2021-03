Fiocco celeste! La grande famiglia di UeD si allarga con l’arrivo di Tommaso, il secondo figlio di una delle troniste più amate e seguite della storia del programma. Il piccolo è venuto al mondo nella mattina dell’8 marzo ed è stato il neo papà a dare il grande annuncio su Instagram.

Per la giovane coppia si tratta del secondo figlio, dopo la nascita nel marzo 2019 di Riccardo. “Alle 8.35 di oggi 8 marzo 2021 – ha scritto papà Federico tra le Storie di Instagram – É nato quel gran figo di Tommaso Loschi. Mamma Gio sta bene anche se un po’ intontita (ma solo poco più del solito). 3,980 kg per 55 cm di ragazzone”. L’annuncio della gravidanza, invece, era arrivato dai canali social di lei. (Continua a leggere dopo la foto)















Era la fine di agosto scorso quando Giorgia Lucini condivideva su Instagram un tenerissimo video con protagonista il piccolo Riccardo, che è nato a marzo 2019. Giorgia, classe 1992, ha partecipato a UeD prima come corteggiatrice di Andrea Angelini e poi come tronista nella stagione 2011/2012. Aveva scelto Manfredi Ferlicchia, con cui aveva poi partecipato a Temptation Island. (Continua a leggere dopo la foto)

















In seguito la ex tronista si era legata a un altro volto popolare del programma di Maria De Filippi, Andrea Damante, fino a incontrare il vero amore. Ovvero il cestista Federico Loschi da cui due anni fa ha avuto Riccardo e che ora è diventato papà di Tommaso. Domenica sera Giorgia aveva fatto sapere ai follower che era stata ricoverata in vista del cesareo programmato proprio per lunedì. E nel tardo pomeriggio è arrivata anche la prima foto del piccolino. (Continua a leggere dopo le foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Lucini (@giolucini)



Giorgia Lucini è diventata mamma lo stesso giorno di un’altra ex protagonista di UeD, Ludovica Valli. Le due sono molto amiche, tanto che nei giorni scorsi, in occasione del compleanno della Valli, la Lucini aveva condiviso sui social un messaggio d’affetto alla collega “de panza”. Ludovica ha messo al mondo una femminuccia, Anastasia Ludovica Di Gregorio e accompagnato il post con questa didascalia: “A te baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro continua rinascita”.

Quinto matrimonio per l’attore! 57 anni lui, 26 lei: il ‘sì’ dopo appena un anno