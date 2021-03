“Ragazzi, aiuto!”. Tommaso Zorzi, è successo giorni dopo dopo l’uscita dal GF Vip: “Ma forse è normale…”

Tommaso Zorzi sta pian piano tornando alla vita di tutti i giorni dopo la lunga esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Ed è già uno dei personaggi più ricercati. Non sono passate inosservate all’interno del loft di Cinecittà le sue performance da showman, non è passato inosservato il suo carattere schietto e diretto. L’influencer ha parlato della sua esperienza nel salotto di Verissimo.

Tra le altre cose ha ricordato il suo rapporto con Francesco Oppini, di cui aveva detto, all’interno della Casa, di essersi “un po’ innamorato”: “Per lui ho preso una sbandata. Me ne sono accorto da un po’ di reazioni che avevo per lui, che mi hanno fatto capire che fosse più di un’amicizia”, ha detto Zorzi. E ha aggiunto: “Come quando è uscito fuori dalla Casa: io ho pianto come un disperato”. (Continua dopo la foto)















“Volevo tenermi per me questo sentimento, essendo lui fidanzato ed eterosessuale”, ha spiegato l’influencer che però non è riuscito a tenere il segreto con Cristiano Malgioglio che ha intuito il suo sentimento per Oppini. “Ho letto negli occhi di zia Malgy la sua commozione e mi sono commosso anche io e gliel’ho detto”, ha aggiunto. “Esternare il mio amore nei confronti di Francesco è stata una liberazione. Ogni volta che lo vedo mi commuovo, sento un affetto veramente forte”, ha concluso Zorzi. (Continua dopo la foto)

















L’influencer ha parlato anche del suo rapporto con Giulia Salemi, ribadendo che non la ritiene un’amica: “Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima”. Come ha rivelato l’esperto di gossip Santo Pirrotta pare che l’influencer e il vincitore del Grande Fratello Vip non si siano neppure rivolti la parola dietro le quinte di Verissimo. Lei pare abbia cercato di salutarlo, ma lui l’avrebbe totalmente ignorata: “Giulia ha tentato di salutare Zorzi e lui si è girato dall’altra parte ed è scappato come un gatto in tangenziale”, ha spiegato Pirrotta. (Continua dopo la foto)









Insomma il ritorno alla vita di tutti i giorni non è semplice. La permanenza per mesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha i suoi pro e i suoi contro. Lo sa bene, quindi, Tommaso Zorzi il vincitore di quest’ultima edizione. In alcune stories su Instagram, l’influencer fa il punto della situazione e racconta ai suoi follower la strana sensazione che sta provando: ‘Aiuto’. “L’esperienza nella casa del GF Vip era come stare in una bolla, un mondo parallelo in cui sentirsi protetti. Da quando sono uscito ho una sensazione stranissima, come se dovessi interfacciarmi con qualcosa di molto più grande e ingestibile di me, ovvero la vita: perché finché sei lì dentro è tutto ovattato, non ti può succedere niente, le tue preoccupazioni sono ridotte a quello che concerne il gioco. Quando poi hai a che fare con la vita hai questo senso di smarrimento e di mancanza di fiato… Aiuto… è quasi più strano essere fuori che essere dentro”.

