Maneskin, chi è la bassista Victoria De Angelis. E le risposte alle mille domande su di lei e Damiano

Maneskin, ma Victoria e Damiano stanno insieme? Da quando il pubblico ha avuto modo di conoscere e apprezzare più da vicino la band rock uscita vincitrice da Sanremo 2021, non c’è modo di mettere a tacere ancora questo dubbio. Affiatati e complici, Victoria De Angelis e Damiano potrebbero essere a detta di molti utenti la coppia perfetta. Ma anche loro la pensano così?

Victoria è la bassista della rock band che sta continuando a scalare la vetta del successo. Romana classe 2000, la musicista del gruppo musicale “Maneskin” viene chiamata dagli altri componenti “la mamma”. E con Damiano alla voce, Ethan Torchio alla batteria e Thomas Raggi alla chitarra, la bellissima biondina del gruppo vanta da sola ben 400.000 follower. (Continua a leggere dopo la foto).















Sono in molti a chiedersi se tra la bassista e il frontman possa esserci una relazione. I diretti interessati continuano a smentire, sottolineando che tra loro esista solo una splendida amicizia da coltivare unitamente alla carriera professionale. Sia Victoria che Damiano, al momento, pare abbiano dunque il cuore libero. E proprio quest’ultimo durante un’intervista rilasciata in tempi non troppo sospetti, ha detto qualcosa sulla donna ideale. (Continua a leggere dopo la foto).

















“Non ho un prototipo di donna, considero bello ogni tipo di fisico”. E se del passato sentimentale di Damiano David, qualcosa è già venuto allo scoperto, non può dirsi lo stesso per la bassista. Nella vita del frontman c’è stata Lucrezia Petracca. La relazione è durata fino al 2017, poi le loro strade si sono divise. E su Cosmopolita ha confessato: “Il sesso & droga lo può fare chiunque”. (Continua a leggere dopo le foto).









E ha infine aggiunto: “Non è certo quello che ti rende figo”. Victoria al momento pare sia single e sulle voci che la vedrebbero con Damiano ha chiosato: “Non siamo mai stati insieme ma è vero che abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa. Ci vogliamo bene” . E ha poi concluso: “Non ho avuto nessuna storia importante. Non ho fretta, capiterà”. E con Damiano? “Chissà…”, chiosa la De Angelis.

