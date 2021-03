“Ora sono felice”. Maria Teresa Ruta, è tornato finalmente il sereno nella sua vita. “L’ultima volta è stato 27 anni fa”

Maria Teresa Ruta è entrata nel cuore di molti. Un’edizione quella del Grande Fratello Vip che le ha restituito il titolo da vincitrice ma che ha comunque fatto maturare i frutti di una visibilità stimata da molti. Eppure è stato proprio il vincitore ufficiale a essere uno dei pochi ad averla definita poco autentica. Lo ha detto a chiare lettere Tommaso Zorzi ospite del salotto di Verissimo.

Maria Teresa Ruta, esplosiva non solo per la sua simpatia, ma anche per un’immagine decisamente al passo coi tempi. Risultato raggiunto anche grazie alla professionalità di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip. L’ormai ex gieffina non raggiunge il podio ma torna a casa con il suo piccolo grande trofeo personale: il consenso pubblico: “Sono così felice!, afferma su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto).















E per una 60enne sfoggiare quel look mostrato durante l’esperienza all’interno della casa del reality show targato Alfonso Signorini non è impresa di molti. Immediata, diretta e spontanea, Maria Teresa Ruta è stata vestita di panni autentici e disinvolti passando anche da fragilità e ondeggiando tra alti e bassi. E a proposito del look lei stessa ha affermato: “Dopo ventisette anni torno dal parrucchiere. Come finirà?”. (Continua a leggere dopo la foto).

















E sulla tintura: “Me la facevo in casa nascosta in magazzino”. Insomma, l’ex moglie di Amedeo Goria ha informato tutti dell’idea bizzarra avuta da Federico Fashion Style. Pare che il noto parrucchiere dei Vip abbia ha approfittato dell’istante in cui lei parlava al telefono con suo marito Roberto Zappulla per rivoluzionare il colore: “Mi ha fatto il rosa. Nooooo”. (Continua a leggere dopo le foto).









E che l’ex gieffina sia attraversata da idee molto creative lo si evince anche da quanto affermato sui social: “Si sono pazza. Io come un fenicottero”. Battuta alla mano e la capacità di passare dall’ironia per dire le cose come stano. Forse il pubblico ha saputo apprezzare esattamente questo aspetto? Resta il fatto che la soddisfazione è anche di Federico Fshio Style che ha detto: “Eccola qua ragazzi. Guardate un po’. Bellissima Maria Teresa. In primis abbiamo fatto un bel colore sulla radice. Lo shatush di un biondo super e poi un tocco di colore sulle punte, un rosa veramente pazzesco. Dopo ventisette anni che non è andata dal parrucchiere ne è valsa la pena”, e lei: “Basta avere un Federico nella tua vita”.

