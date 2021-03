“È toccato anche a me…”. Dopo Simona Ventura, anche lui positivo al Covid: l’annuncio ed è subito boom di messaggi

Sanremo 2021, Simona Ventura assente per positività al Covid. A dare l’annuncio in conferenza stampa è stato Amadeus: “Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona Ventura è risultata positiva al Covid”. E a distanza di qualche giorno. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”.

Simona Ventura sarebbe tornata sul palcoscenico del teatro dell'Ariston molto più che volentieri. Infatti la conduttrice, come tanti ricorderanno, è stata al timone del festival nel 2004, e avrebbe dovuto presenziare durante la serata finale del 6 marzo. E dopo il rammarico dei fan nell'apprendere che non sarebbe stata presente, e che ancora più si trova a combattere contro il virus, a distanza di pochi giorni arriva il messaggio di Giovanni Terzi.















Nessuna certezza se non quando a comunicarlo a tutti è stato il compagno della conduttrice in persona. Infatti attraverso il social Instagram, Giovanni Terzi ha confermato la sua positività al Covid: "Alla fine è toccato anche a me… positivo al Covid-19. Ma oggi più che mai evviva la vita e, sotto la mascherina, credetemi, c'è il sorriso". E poi in foto con la mascherina.

















Ovviamente non potevano mancare da parte dei follower messaggi di affetto. Davvero numerosissimi hanno provato a fare forza a Terzi, augurando una pronta guarigione. E tra tante parole affettuose, non poteva mancare il messaggio più significativo, quello da parte di Simona Ventura. Conciso ma loquace, il messaggio esprime ancora una volta il loro sapersi stare accanto anche in momenti difficili.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Terzi Giovanni (@terzigio)

Un semplice e tenerissimo "Ti amo", a cui Giovanni Terzi non poteva che rispondere con parole altrettanto dolci e ricche di amore: "Ti amo, oggi più di ieri". Ma in tutti hanno avuto modo di comprendere che i due non si demoralizzeranno mai e che torneranno ancora più forti di prima. La stessa Ventura, riportando su Instagram un breve estratto della conferenza stampa, aveva affermato: £Ebbene sì, il maledetto virus ha colpito anche me. […] Non vedevo l'ora di poter essere lì con voi. Continuate a fare la storia, io per questa volta farò il tifo da casa".

