Irama è tra i Big di Sanremo 2021 ma il pubblico ricorda bene il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, da cui è poi uscito vincitore, ma anche la sua storia d’amore con Giulia De Lellis. Storia decisamente archiviata ormai, visto che entrambi hanno voltato pagina. Il cantante, che nel suo passato sentimentale ha avuto storie con Giulia Tascione, modella abruzzese, Nicole Vergani e Sephora Ferrillo, colleghe del talent di Maria De Filippi, e Megghi Galo, ex corteggiatrice di Lucas Peracchi, oggi è felicemente fidanzato con Victoria Stella Dorito.

Ventiquattro anni, è una modella di origini cipriote e ha avuto il primo incontro con Irama a Parigi, a marzo del 2019, quando la coppia è stata paparazzata per la prima volta insieme dopo una cena romantica all'Hotel Cotes.















Secondo il gossip, pare che la bella modella che ha anche trascorso il precedente lockdown a casa con Irama, a Milano, sia stata proprio la causa della rottura tra lui e Giulia De Lellis e che la loro frequentazione sia iniziata prima della rottura con l'influencer. Come sappiamo, la popolarità della De Lellis è nata a UeD e anche il nome di Victoria è stato spesso associato al dating show.

















Prima della relazione con Irama, infatti, la Doritou, che è nata a Limisso nel 1997. è stata legata all'ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Andrea Zelletta, ai tempi delle sue passerelle. La loro storia sarebbe finita nel 2018 e la modella sarebbe rimasta single fino all'anno successivo, quando ha trovato l'amore tra le braccia del rapper.











Victoria Stella Doritu sin da bambina ha coltivato la passione per la danza e per la moda. Ha studiato in Ungheria, prima di iniziare una vera e propria carriera da modella che l’ha portata sulle passerelle italiane, grazie all’agenzia Indipendent Model Management. E oggi è legata a Irama. Che “non è un tipo facile in amore – hanno assicurato tempo fa gli amici – Diciamo che ama la sua libertà… Ecco perché in molti, intorno a lui, dubitavano che il suo amore per Victoria potesse sopravvivere a una convivenza forzata di mesi… E invece la loro si è dimostrata una storia seria. Lui è molto felice”.

