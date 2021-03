“Stanno insieme!”. È tutto vero, il cantante italiano e la figlia vip confermano il gossip con questa foto

Si è fatto conoscere a Sanremo 2018 per aver vinto nella categoria ‘Nuove proposte’ con il brano “Il ballo delle incertezze”. Poi l’anno dopo sempre all’Ariston si è classificato al secondo posto tra i big con “I tuoi particolari”. Da quel momento la sua carriera è partita e continua a collezionare un successo dopo l’altro. Stiamo parlando di Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi.

Dal punto di vista musicale, Ultimo è uno degli idoli dei giovani, i suoi brani sono molto orecchiabili, il suo stile è inconfondibile. Nelle ultime ore sta facendo parlare di sé anche per un gossip che lo riguarda da vicino. Fino a qualche tempo fa, faceva coppia con Federica Lelli. Un rapporto che negli ultimi mesi ha vissuto una serie di alti e bassi prima di naufragare definitivamente. (Continua dopo la foto)















Ora quelle che sembravano indiscrezioni, vengono confermate dalle foto sui social. Archiviata la relazione con Federica Lelli, Ultimo ha conosciuto Jacqueline Luna Di Giacomo e fa coppia con lei. Si tratta della seconda figlia Heather Parisi, avuta dalla relazione con il medico Giovanni Di Giacomo. La ragazza non passa certamente inosservata sia per l’evidente fascino che per la straordinaria somiglianza con la madre. (Continua dopo la foto)

















Dapprima Ultimo ha pubblicato un video con una foto mozzafiato di un tramonto visto dalla prua di una barca a vela. Nello scatto però è ben visibile una ‘misteriosa ragazza‘, che anche nel suo profilo Instagram ha pubblicato un filmato in cui riprende il ragazzo sulla stessa imbarcazione e gli stessi colori del cielo. Ora il cantante ha pubblicato un’altra foto sul suo profilo Instagram in cui abbraccia questa ragazza davanti a un tramonto mozzafiato. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

Insomma la coppia viene definitivamente allo scoperto. E quella postata da Ultimo è la prima foto di coppia con Jacqueline Luna Di Giacomo. A unire Jacqueline Luna a Ultimo è senza dubbio la riservatezza. Infatti Ultimo, dopo la fine della storia con Federica Lelli, aveva scelto di dedicarsi completamente alla musica. Ora però è nuovamente scoppiata la passione: l’incontro con la figlia di Heather Parisi però potrebbe essere l’inizio di un nuovo percorso e l’occasione per tornare a sorridere.

“Maria Teresa? Finalmente posso dirlo”. Tommaso Zorzi, la resa del conti dopo il GF Vip è spietata