In Dirty Dancing ‘Baby’ era una 17enne che ha fatto battere il cuore a tutti. Com’è oggi

Dirty Dancing, impossibile dimenticare quel sorriso. Protagonista indiscussa della storica pellicola che è riuscita a mettere in scena una delle storie d’amore più coinvolgenti si sempre, Jennifer Grey nel ruolo di Frances, meglio conosciuta come “Baby” Houseman, oggi continua a vantare una bellezza disarmante all’età di 61 anni. L’attrice è andata anche incontro a una disavventura di chirurgia plastica.

La bella newyorkese classe 1960, ha dichiarato di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia plastica al naso. Ma è andata incontro a una disavventura che ha raccontato così: “Sono entrata nella sala operatoria famosa e ne sono uscita come una perfetta sconosciuta. Sarò sempre ricordata come la ex attrice famosa riconosciuta per una brutta operazione al naso”. (Continua a leggere dopo la foto).















La splendida Baby di Dirty Dancing oggi ha 61 anni e seppur venga ricordata da tutti come quella diciassettenne timida perdutamente innamorata di Johnny, interpretato da Patrick Swayze, vanta una carriera decisamente notevole. Infatti non solo attrice in “The Cotton Club” di Francis Club di Francis Ford Coppola, ma anche in “Alba rossa” e “I maledetti di Broadway”. (Continua a leggere dopo la foto).















Si può dire che poi la vita professionale di Jennifer sia proseguita tra alti e bassi, dopo interpretazioni in ruoli secondari, però è tornata anche in alcuni episodi di “Friends”, fio a quando nel 2000 è salita sul set del film “Bounce” insieme a due grandi nomi, quelli di Gwyneth Paltrow e Ben Affleck. Jennifer nel tempo è anche diventata mamma di Stella, nata nel dicembre 2001 e frutto d’amore del matrimonio con l’attore e regista Clark Gregg. (Continua a leggere dopo le foto).









Ma nella sua vita sentimentale Jennifer vanta anche altre relazioni importanti come quella con Matthew Broderick, attuale marito di Sarah Jessica Parker, con Michael J Fox, di cui è rimasta amica, e Johnny Depp. Una vita sicuramente intensa, dunque, sotto ogni punto di vista ma anche segnata da un momento molto delicato. Infatti entrata nel cast del programma “Dancing with the star”, l’attrice ha scoperto un nodulo maligno al collo, poi asportato chirurgicamente.

