Mamma bis! L’annuncio è arrivato poche ore dopo il parto, con due bellissime foto della nuova arrivata in famiglia. “Ce l’abbiamo fattaaaaaa, dopo ben 9 giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi. Benvenuta al mondo piccola mia 05.03.2021”, recita la didascalia del post che ha subito fatto il pieno di cuoricini e felicitazioni.

D’altronde la neo mamma bis ha vissuto tutta la seconda gravidanza sui social, aggiornando i suoi follower sulla gestazione e condividendo i momenti di tenerezza con la primogenita Maya. Poco prima dell’arrivo della seconda figlia, ha pubblicato su Instagram l’ultimo ritratto di famiglia in tre per far partire il countdown al lieto evento che come detto è finalmente arrivato anche se con qualche giorno di ritardo: auguri a Tania Cagnotto e benvenuta piccola Lisa. (Continua dopo la foto)















L’ultimo post circa una settimana fa: uno scatto tenerissimo con una Cagnotto raggiante, sorridente e con il pancione insieme al marito Stefano Parolin, stretti in un dolcissimo abbraccio con la loro Maya. “-1 al termine, chissà quando si decide. Voi che data dite??”. I commenti sono arrivati immediatamente: “Arriva con qualche giorno di ritardo. Alle donne piace far aspettare”, ha scritto un utente che poi aveva ragione. (Continua dopo la foto)















E ancora: “Quanto siete belli”, “Che meraviglia, la aspettiamo”. Ora quel giorno è arrivato e Tania può finalmente stringere tra le sue braccia Lisa, che mostra subito dopo la nascita. L’annuncio della gravidanza era arrivato ad agosto scorso direttamente dalla campionessa. Quella era la ragione per cui aveva anche spiegato che non avrebbe proseguito il percorso per prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2021. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tania Cagnotto (@cagnottotania)



In quell’occasione la Cagnotto aveva annunciato ai fan anche il sesso e raccontato le emozioni di quel momento: “È stata una scelta davvero difficile. Da una parte la voglia di partecipare alla mia sesta olimpiade da mamma con il grande sogno di portare la bandiera e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia. Ebbene sì, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta”.

