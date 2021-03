Una splendida notizia è stata annunciata da Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero. Ormai le voci si stavano facendo sempre più insistenti e quindi la donna ha voluto rompere finalmente il silenzio e comunicare su Instagram l’enorme novità ai suoi follower. Ricordiamo che i due sono fidanzati da ben quattro anni e nel maggio del 2020 hanno anche visto nascere la loro primogenita, ovvero Nina Speranza. Un momento indimenticabile per la coppia che si ama alla follia.

Le indiscrezioni giornalistiche erano sempre più numerose e quindi Cristina Marino ha voluto finalmente fare chiarezza. Una volta comunicata a tutti la lieta notizia siamo certi che i fan si saranno scatenati. Purtroppo non è possibile leggere i loro commenti, visto che trattandosi di storie Instagram hanno avuto l'opportunità di scrivere solamente in direct alla diretta interessata. Ma chissà se adesso non decideranno anche di recarsi in televisione per dirlo davanti a tutto il pubblico.















L'attore Luca Argentero e la sua dolce metà Cristina Marino hanno deciso di unirsi in matrimonio. Sì, una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e della televisione vuole certificare ancora di più il suo legame indissolubile, salendo all'altare. E la giovane l'ha annunciato riprendendosi in compagnia della wedding planner, che si sta occupando di tutti i dettagli delle future nozze. Successivamente in altri video l'attrice ha spiegato nei dettagli come sarà il suo matrimonio.















Cristina Marino non ha detto quale sarà il giorno delle nozze, ma ha comunque affermato: "Oggi prova degustazione. Stiamo facendo un gran casino e io la sto esaurendo, ma sono sicura che prima o poi riusciremo a scegliere almeno un piatto. Sarà una cosa molto semplice, Covid permettendo. Sarà una festa d'amore semplicissima. La parola chiave è semplicità, magari più avanti vi terrò più aggiornati. Non condividerò molto perché come sapete siamo molto discreti e le cose private restano tali".









Un mese fa Cristina Marino ha subito un infortunio all’occhio che comunque non le ha provocato gravi conseguenze. Aveva dunque riferito ai suoi follower: “Evidentemente Nina al posto delle mani ha delle armi. Sono accecata, la cosa divertente è che tre settimane fa ho preso in giro Luca per la stessa cosa ed oggi è accaduta la stessa cosa anche a me. Evidentemente Nina al posto delle mani ha delle armi e, quindi per gioco, ha deciso di accecarmi”.

