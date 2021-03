“Non ci posso credere!”. Pierpaolo Pretelli, mega sorpresa dalla sua Giulia: ecco cosa ha combinato

Sono passati tre giorni dalla fine del Grande Fratello Vip, con Tommaso Zorzi vincitore della quinta edizione condotta da Alfonso Signorini. Lìinfluencer milanese ha conquistato il podio nello scontro finale con Pierpaolo Pretelli, arrivato secondo, ma che nella casa ha trovato l’amore grazie a Giulia Salemi.

Durante la finale Pierpaolo ha incontrato il figlio, ma nella serata della Leo non ha rappresentato di certo l’unica sorpresa per l’ex velino di Striscia la notizia. Infatti a quanto pare qualcuno aveva già architettato qualcosa di hot per la sua prima notte fuori dalla casa di Cinecittà. (Continua dopo le foto)















Durante la serata Giulia Salemi aveva comunciato a Pierpaolo di avergli preparato una sorpresa e così è stato. I due hanno sempre detto di avere tutte le intenzioni di vivere la loro storia anche fuori da reality show e dopo l’uscita dalla casa hanno iniziato a vivere la loro storia lontano dalle telecamere. (Continua dopo le foto)















La loro storia, seppur accolta con scetticismo da una parte del pubblico (prima di Giulia, Pierpaolo si era preso una sbandata per Elisabetta Gregoraci, che però non ha mai voluto fare passi in avanti oltre l’amicizia) procede a gonfie vele anche fuori dalla casa. Poche ore fa, l’ex velino ha mostrato la sorpresa organizzata per lui proprio da Giulia, la sera di lunedì 1 marzo, giorno della finale. (Continua dopo le foto)









Pierpaolo ha mostrato il letto pieno di palloncini, alla cui estremità erano legate delle fotografie scattate all’interno della casa del Grande Fratello, ma anche gli aerei a loro dedicati. L’ex gieffino ha scelto come sottofondo musicale “La nuova stella di Broadway”, che nella casa è stata la canzone della coppia.

