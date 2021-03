Can Yaman e Diletta Leotta formano una coppia da qualche settimana. Dopo tante voci che si sono rincorse in passato, è poi arrivata l’ufficialità grazie ad alcune foto scattate insieme dai due, che sul social network Instagram hanno confermato e quindi ufficializzato la relazione sentimentale. Sulla giornalista sportiva e l’attore sono però piovute numerose critiche, infatti c’è chi pensa che dietro la loro liaison ci sia esclusivamente un interesse economico e una voglia di visibilità.

Addirittura una delle immagini postate da Can Yaman e Diletta Leotta non sarebbe veritiera, stando ad alcuni commenti circolati in rete. L’istantanea che li ritrae in compagnia di un cavallo all’interno di un maneggio è stata accusata di essere un vero e proprio fotomontaggio. E adesso non è finita qui perché sono uscite fuori altre indiscrezioni che ribadirebbero questa clamorosa teoria. I diretti interessati al momento sembrano non aver replicato, ma le accuse sono davvero serie. (Continua dopo la foto)















La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta non è commentata esclusivamente dalle nostre parti. Se, come detto precedentemente, gli utenti italiani sono molto scettici sulla possibilità che ci sia del vero nella loro unione, nella nazione di origine dell’attore, ovvero la Turchia, sono stati ancora più drastici. A dedicare spazio a questa vicenda sono stati proprio gli organi di informazione turchi, i quali hanno ribadito le loro enormi perplessità in merito a questo flirt amoroso. (Continua dopo la foto)















La stampa della Turchia è stata netta ed ha bollato questa relazione sentimentale come “falsa”. E i giornalisti sono anche scesi nei dettagli, infatti hanno notato diverse situazioni che confermerebbero questi sospetti. Ciò che ha stupito moltissimo è soprattutto la fretta nella quale è evoluta questa storia, infatti si è paventata già l’idea di una possibile convivenza. Ma non solo, perché si parlerebbe anche di una dolce attesa di Diletta Leotta, notizia che però non ha trovato riscontri. (Continua dopo la foto)









Vedendo attentamente l’immagine con il cavallo, c’è l’impressione che siano stati apportati dei ritocchi, anzi, c’è chi pensa ci sia proprio un fotomontaggio. L’immagine dei due dà la sensazione che sia stata incollata allo sfondo di un maneggio. Gli abiti che hanno addosso Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero gli stessi di quelli indossati alcuni giorni prima in Costiera. Accuse davvero molto pesanti.

