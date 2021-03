Sempre protagonista, sempre elegantissima, un passo avanti agli altri. Se qualche influencer si stesse chiedendo come fare per ‘sfondare’ nel luccicante mondo dello spettacolo non ci sono dubbi: è la sua storia che dovrebbe studiare per prendere qualche spunto. Parliamo naturalmente di Elisabetta Gregoraci che nonostante si sia ritirata prima del previsto ha saputo lasciare il segno nell’edizione del Grande Fratello Vip appena conclusa.

Negli ultimi mesi la cronaca rosa e le copertine dei giornali si sono riempiti delle sue foto e delle sue dichiarazioni, dei suoi flirt, come dei suoi ritorni di fiamma. Non ultimo quello con il padre di suo figlio Nathan Falco, e cioè il noto imprenditore Flavio Briatore. Poi gli sono stati accostati due nomi niente male, il manager Manuel Faleschini e Mirco Levati, esperto di marketing e comunicazione in ambito sportivo. In queste ore, però, l’attenzione dei più è tutta puntata sulla linea di magliette che Elisabetta Gregoraci ha appena lanciato. (Continua a leggere dopo la foto)















Elisabetta Gregoraci ha annunciato, con tanto di countdown finito a mezzanotte, l’uscita di una linea di maglie caratterizzate da due sue frasi iconiche che dopo il GF Vip sono diventate virali tra i fan. La più famosa è “Ma cosa ne sssai!“ e infatti eccola ricamata sulla maglia che fa parte della capsule t-shirt a numero limitato lanciata dall’ex gieffina, in collaborazione con 3rebound. Ma il sito Dagospia ha innescato una polemica proprio su questa iniziativa commerciale. (Continua a leggere dopo la foto)















Qualche sospetto aveva iniziato a circolare già sui social, ma adesso Dagospia lo ha rilanciato. Secondo il noto sito web, informatissimo su ‘magagne’ e piccanti retroscena che riguardano la vita dei super vip, l’idea della linea di magliette sarebbe stata suggerita ad Elisabetta Gregoraci involontariamente dai suoi stessi fan. Al momento esistono solo due tipi di magliette, una bianca e una verde, vendute a 39 euro l’una sul sito del marchio 3rebound. L’azienda, come ricordato anche da Il Giornale, appartiene all’ex fidanzato di Elisabetta, Francesco Bettuzzi. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Una bella idea, ma, secondo Dagospia, non sarebbe tutta farina del sacco di Elisabetta Gregoraci: “Agli spippolatori seriali di profili vip c’è un dettaglio che non è passato inosservato. Lo scorso 8 febbraio, in occasione del compleanno della Gregoraci, un gruppo di fan aveva regalato alla showgirl una maglietta in tutto e per tutto uguale a quella commercializzata con la capsule.

Stessa scritta, stessi colori, e stesso font. Un regalo più che gradito, visto che Elisabetta ha ringraziato i fan e ha postato sul proprio profilo Instagram una sua foto con indosso la maglietta. Pochi giorni dopo ed ecco sfornata la capsule“. La stessa Elisabetta Gregoraci ha spiegato che con questa capsule collection vuole ringraziare i suoi fan per l’affetto ricevuto. Ora, però, oltre all’affetto la Gregoraci sta ricevendo anche moltissimi ordini: l’idea, qualunque sia l’origine, sta avendo infatti un gran successo.

“Ci siamo”. Elisabetta Gregoraci emozionatissima. Tutti impazziti per l’annuncio