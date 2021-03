Momento molto triste per Elisabetta Gregoraci. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ha scritto un post molto commovente sul social network Instagram. Ha espresso tutto il suo dolore per un’assenza che si fa sentire maledettamente giorno dopo giorno. Nonostante la sua vita sia stata caratterizzata da periodi bellissimi e intensi, sia a livello personale che professionale, ha purtroppo dovuto fare i conti con alcune notizie che le hanno travolto e scosso la sua quotidianità.

E la giornata del 4 marzo non può essere una data qualunque per l'ex moglie di Flavio Briatore. In questo giorno c'è una ricorrenza troppo importante da ricordare e ha voluto rendere partecipi tutti i suoi follower con un post significativo. Inevitabilmente i suoi fan le hanno mostrato tutto l'affetto del mondo, avendo intuito dalle sue parole che il suo umore è decisamente sotto i tacchi. Elisabetta Gregoraci ha tirato fuori tutto il suo lato umano generando enorme commozione.















Il 4 marzo era nata infatti la sua adorata mamma Melina, che avrebbe dunque dovuto festeggiare il suo compleanno. Purtroppo però è deceduta per un cancro al seno, che ha lasciato nel dolore più profondo la figlia. Elisabetta Gregoraci ha quindi scritto su Instagram: "Buon compleanno mamma. Oggi è il tuo compleanno, la tua festa. Mi manchi molto, moltissimo e non c'è giorno e istante che io non ti pensi, sei sempre con me e dentro di me", ha esordito la showgirl calabrese.















Elisabetta Gregoraci ha proseguito: "Devo essere sincera, tutte le volte che sento la parola mamma non riesco a trattenere le lacrime e la mia immensa tristezza. Il tempo aiuta, aiuta a convivere con questo immenso dolore ma il vuoto che hai lasciato è impossibile da colmare. Ti amo mamma, auguri dalla tua Eli". E immediatamente anche alcuni personaggi famosi le hanno inondato il profilo di commenti di vicinanza e supporto in una delle giornate più angoscianti della sua vita.









Simona Ventura ha postato questo pensiero: “Ti abbraccio forte”. Poi sono giunti anche i commenti di Mara Venier: “Cara Elisabetta, ti abbraccio forte forte”, di Flavio Briatore: “Manchi a tutti” e di Manila Nazzaro: “Tesoro”. Altri fan hanno aggiunto: “Lei sarà sempre con te”, “Quando perdi qualcuno che ami, ottieni un angelo che già conosci”, “Bellissime parole quelle che hai detto”. E tanti altri post di tenore simile per lei e la sua mamma.

