“Eccoli, insieme!”. Melissa Satta, finalmente spunta la foto con il suo nuovo ‘lui’. Chi è l’uomo che vale 1 miliardo di dollari

Si torna a parlare di Melissa Satta e del suo cuore impegnato. Stavolta sembra tutto confermato e alcune foto a corredo sembrano siglare il tutto. Dopo la fine del matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng, è tornato a battere. Il fortunato è Mattia Rivetti. Lo scoop lo aveva lanciato il magazine Oggi qualche giorno fa. Ora la medesima rivista offre i dettagli della liaison sbocciata tra l’ex velina di Striscia la Notizia e l’uomo d’affari. A proposito d’affari: pare che Mattia e la sua famiglia di recente abbiano chiuso un’operazione da capogiro, vendendo per oltre un miliardo di euro la Sportswear Company (che include il marchio Stone Island) di cui erano proprietari al gruppo Moncler.

I beninformati della finanza fanno sapere che l’operazione sarebbe avvenuta in due tranche: la prima sarebbe stata effettuata a fine dicembre 2020, la seconda, quella definitiva, il 24 febbraio scorso. Il settimanale Oggi ha scavato anche in tal senso e afferma che Mattia possedeva il 19,9% del totale del pacchetto d’azioni dell’azienda. Insomma, pure chi non è avvezzo alla finanza, intuisce rapidamente che l’uomo naviga in ottime acque dal punto di vista economico. (Continua a leggere dopo la foto)















Ed eccola la meravigliosa Melissa che accanto a Mattia ha ritrovato il sorriso perduto dopo la conclusione del matrimonio, come appare con evidenza dalle paparazzate che l’hanno sorpresa in quei di Milano, dove si coccola e scherza affettuosamente con il suo nuovo ‘boy’. Stavolta nessuna smentita: l‘amore è decollato davvero. (Continua a leggere dopo la foto)























Ne abbiamo parlato per mesi cercando di capire chi fosse, ora finalmente scopriamo l’identità dell’uomo che le sta accanto. Qualche settimana fa la showgirl sarda fu accostata dal gossip a Matteo Rivetti. Un fatto che la fece infuriare. E giustamente, in quanto Matteo è un uomo sposato e con figli. Il gossip fece parecchio baccano. Ma soprattutto fece un buco nell’acqua: pare chiaro infatti che ci sia stato uno ‘scambio’ di nomi e di persone. (Continua a leggere dopo la foto)



Insomma, la confusione sul Rivetti accanto a Melissa era complessa: non era Matteo, ma Mattia. I due sono cugini, ma ovviamente non sono la medesima persona. Dannata quasi omonimia del nome che ha tratto in inganno qualcuno. Ora comunque l’inghippo è stato risolto. Mattia e non Matteo, il Rivetti giusto è stato trovato. E bravi tutti!

Ti potrebbe anche interessare: “Coprifuoco anticipato, nuove misure, lockdown”. Covid, il governo preoccupato: le indiscrezioni filtrano dal palazzo