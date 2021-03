Rosa Perrotta è stata vittima di un bruttissimo episodio nelle ultime ore. A raccontare tutto è stata l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, che ha deciso di fare alcune dirette su Instagram per spiegare cosa le fosse capitato. La donna è solita informare i suoi follower di qualsiasi cosa faccia, dalle buone notizie a quelle meno belle. E stavolta è stata costretta dunque a riferire di una vicenda che l’ha turbata moltissimo, come si può evincere dal suo stato d’animo manifestato sul social.

Rosa Perrotta si trovava precisamente in Lombardia, nella città di Milano, ed era in sella ad una bicicletta quando è passata nelle vicinanze di un set. Mentre dunque stava facendo la sua tranquilla passeggiata, qualcuno le avrebbe dato fastidio. Comportamenti censurabili, che l'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha denunciato pubblicamente. Non è stato dunque un momento facile per lei, che si è infuriata tantissimo per dei gesti che dovevano essere evitati.















Rosa Perrotta ha quindi raccontato: "Ma come cavolo siete educati? Possibile che nel 2021 una donna ancora debba sentire queste porcate per strada? Gente che si permette di trattarmi come un cane. Tu mi stai violando, mi stai violentando anche così. Li ho mandati a ca…re e anche poco gentilmente". Dopo circa due ore dall'accaduto, la diretta interessata è tornata sui social network ed ha continuato a sbroccare. Non può proprio accettare di dover assistere a scene del genere.















Rosa non si è dunque fermata qui: "Già sopportare certi sguardi pesanti come macigni è ingiusto, quando ci aggiungono le paroline poi pura poesia. Siamo libere di entrare al bar senza sentirci aliene o meglio l'oggetto dei vostri desideri. Sono inca…a nera". Dunque, la Perrotta non ha voluto restare in silenzio ancora una volta, ma ha protestato vivacemente contro questa situazione inaccettabile. L'ex 'Uomini e Donne' ha voluto quindi lanciare un messaggio a tutte le donne, che non devono accettare ciò.









Un po’ di tempo fa Rosa Perrotta aveva dovuto fare i conti con un problema con il figlio Dodo. Come raccontato dai diretti interessati su Instagram, i due sono stati tutto il giorno in ospedale con il figlio Domenico, detto Dodo, di un anno e mezzo fa. Sei ore per la precisione. Il bambino è scivolato mentre correva al parco e ha battuto violentemente la testa. Subito è stato soccorso dai suoi genitori che hanno immediatamente notato il grosso livido sulla fronte.

