Primo figlio in arrivo per la cantante: “L’ho tenuto segreto per un po’…”

Non sui social, dove poi le ha comunque postate, ma su Vogue: sulla celebre rivista a cui ha concesso un’intervista per parlare della sua prima gravidanza la cantante 34enne ha posato col pancione. Perché ha scoperto di essere in dolce attesa già da qualche tempo, ma ha voluto tenerla “segreta” per un po’, ha rivelato.

La notizia arriva a un anno dal matrimonio con il mercante d'arte Caspar Jopling e, racconta sempre alla rivista di moda, ha scoperto di aspettare un bambino durante un piccolo viaggio che la coppia si era concessa per festeggiare il loro anniversario. La gravidanza è capitata quasi per caso, in un momento difficile come quello della pandemia, che l'ha portata a chiudersi in sé stessa, custodendo gelosamente questa bellissima notizia, infatti la Goulding è già alla 30esima settimana.















"La gravidanza non è sempre un momento sereno – ha spiegato la bellissima Ellie Goulding a Vogue – Ci si ritrova soli. Sapevo di avere accanto il mio compagno e qualche amico… Ma è un viaggio in solitaria e forse per questo ho voluto tenerlo segreto". Quindi l'approccio con il proprio corpo durante la gravidanza, che non sempre è facile da accettare.















"I cambiamenti, quando sei incinta, sono al contempo veloci e lenti. All'inizio ho mangiato come sempre, mi sono allenata, il mio aspetto era lo stesso di sempre. Poi, inevitabilmente, il mio corpo è cambiato… Vorrei una parola migliore di 'femminile', ma ho curve che non ho mai avuto prima, e mi piace". Dunque è al settimo cielo, ma per quanto riguarda il suo lavoro si augura di non abbandonarlo troppo a lungo.











“Sto cercando di vivere il momento, senza preoccuparmi del futuro – ha proseguito la nota cantante britannica – È bello pensare a come il bambino sarà, ma voglio vivere ogni giorno come merita d’essere vissuto. Sono entusiasta di essere una madre, ma voglio anche assicurarmi di continuare a lavorare. Non vedo l’ora di tornare in tour…”, ha concluso la Goulding.

