“Li ho denunciati”. Carlotta Dell’Isola, dopo il GF Vip la situazione è degenerata. Ha sofferto molto, poi la decisione drastica

Carlotta Dell’Isola, la confessione arriva solo oggi. Un periodo decisamente delicato reso noto dall’ex gieffina andrebbe a rispondere ad alcuni quesiti sollevati anche durante la sua permanenza dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ha confessato tutto durante un’intervista rilasciata per il settimanale Chi, dove ha messo in chiaro alcuni dettagli molto personali. Ecco di cosa si tratta.

Sia dentro la casa che fuori, Carlotta Dell'Isola ha spesso attirato l'attenzione su di sè. In molti, infatti, si sono chiesti perchè la commessa di Anzio preferisce non fare a meno di quelle che, senza giri di parole, il popolo del web ha definito delle 'orribili exstension'. La motivazione potrebbe sembrare solo apparentemente estetica, ma se si scava in fondo non è poi così tanto scontato.















Infatti quella di fare uso delle exstension rappresenta una vera e propria necessità di risanare i segni di una terribile malattia. Quando Carlotta, ancora concorrente del GF Vip, ha chiesto alla coinquilina Dayane Mello di sistemarle i capelli, era del tutto inevitabile non notare le sue extension al quanto antiestetiche. Proprio sollecitata da Dayane, Carlotta ha raccontato qualcosa del suo passato.















Un vero dramma provato, quello che ha toccato da vicino Carlotta, che ha appunto raccontato di aver sofferto di Anoressia. Purtroppo in seguito alla malattia, in alcune zone della testa, i capelli non sarebbero più ricresciuti, lasciando appunto quei buchi poi colmati dalle exstension: "Ho sofferto per le critiche, dato che ho lottato per anni contro i disturbi alimentari".









Carlotta Dell’Isola ha raccontato di avere avuto a che fare dopo il GF Vip anche con alcune critiche non solo riguardo il suo aspetto fisico. Infatti l’ex gieffina ha così affermato: “Mi sono ritrovata a dover denunciare”. Carlotta Dell’Isola ha avuto modo di trovare in Dayane non solo una semplice inquilina con cui condividere a sua esperienza nella casa, ma anche un’amica con cui poter parlare: “Lei se ne frega delle strategie, segue sempre il suo cuore”.

