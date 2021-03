Una splendida notizia è stata annunciata da un ex concorrente del Grande Fratello. La sua amatissima fidanzata è infatti incinta ed è stato proprio lui a ufficializzare il tutto con una meravigliosa foto nella quale riprende la dolce metà col pancione in bella vista. L’uomo ha anche svelato quale sarà il nome scelto per il futuro bimbo, che stanno attendendo con trepidazione. La loro storia d’amore è diventata serissima in un batter d’occhio, visto che si conoscono da pochi mesi.

Ma il feeling è stato immenso sin dai primi giorni e sono adesso arrivati a coronare un sogno, ovvero quello di diventare genitori. Come si può evincere dai loro profili social, l’amore che provano sembra davvero enorme ed è destinato a proseguire per un lungo periodo di tempo. Quando lui aveva preso parte al reality show Mediaset era stato in grado addirittura di vincerlo. Inoltre, aveva iniziato una love story proprio davanti alle telecamere con una delle concorrenti del programma. (Continua dopo la foto)















Stiamo parlando dell’ex protagonista del ‘Grande Fratello 11’, Andrea Cocco, il primo italo-giapponese ad aver trionfato nella trasmissione in onda su Canale 5. Nella Casa più spiata d’Italia si era legato a Margherita Zanatta, poi successivamente si era fidanzato con la modella Tamara Zsilinszki. Da alcuni mesi ha invece conosciuto Teresa Aiello, che gli permetterà di farlo diventare padre. Lui lavora come attore e chef e anche la sua dolce metà si dà da fare avendo due impieghi. (Continua dopo la foto)















La fidanzata di Andrea Cocco è infatti un’insegnante e anche un’ingegnera originaria di Agrigento. Lui ha scritto nella didascalia a corredo dell’immagine che riprende Teresa mentre raccoglie dei limoni: “Mentre raccogliamo limoni aspettiamo la venuta di Massimo (chikahiro)”. La parola tra parentesi fa riferimento al nome giapponese che avrà il bimbo. Infatti l’ex gieffino ha risposto così ad un utente: “Il primo kanji l’ho anch’io così come mio nonno, mio bisnonno e così via, cambiamo solo il secondo”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cocco Hirai (@andreacoccohirai)

Questi i commenti dei fan di Andrea Cocco: “Auguri per tutto e tanta felicità”, “Ma è meraviglioso, felicissima per te Andrea”, “Congratulazioni ragazzi, vi auguro ogni bene”, “Che bello Andrea, sono proprio felice”. Altri hanno commentato ancora: “Immagino la vostra felicità, sono contentissima”, “Andrea, ma che bella notizia. Auguri, sono convinto che sarai un papà bravissimo”.

