“Bei ragazzi palestrati, non sapete che mi fanno…”. Sandra Milo a ruota libera: roba spinta, dice tutto

Sandra Milo, la confessione lascia senza parole. Il suo è e sarà un volto intramontabile e dalla bellezza dei suoi 87 anni Sandra Milo continua a fare parlare di sè e non solo. Ospite del programma radiofonico Un giorno da Pecora, si è raccontata entrando in alcuni dettagli che continuano a riguardarla da vicino. Un segreto che oggi viene allo scoperto. Di cosa si tratta? Ecco come stanno le cose.

Non ha certamente perso di fascino, nonostante il tempo che passa Sandra Milo ha confessato di ricevere attenzioni abbastanza esplicite da parte di uomini anche molto giovani: “Sui social ho un sacco di pretendenti, che mi scrivono di tutto. La maggior parte delle proposte che non posso ripetere, perché sono davvero osé, delle proposte sessuali molto concrete. Qualcuno parla d’amore ma la maggior parte parlano di sesso, vorrebbero incontrarmi”. (Continua a leggere dopo la foto).















La confessione prosegue entrando ancor più nel dettaglio: “Sono tutti bei ragazzi, palestrati, mi mandano le loro foto. Anche in mutande. E qualcuno anche senza”. Alcuni – racconta candidamente la ormai quasi novantenne – sono proprio esagerati, hanno delle misure impossibili, fuori dal normale. Alcuni li ho dovuti bloccare, perché erano troppo indecorosi”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma lei come reagisce? “Devo dire che non me ne importa niente”. Questo anche alla luce di una vita sentimentale decisamente appagata. Sandra Milo ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia 2019 insieme ad Alessandro Rorato: “È veneto, un gran lavoratore. Mi ha colpito il suo essere un cavaliere d’altri tempi. Ci siamo conosciuti a Venezia. Eravamo ad una cena, lui aveva tante attenzioni per me, era così carino, gentile”. (Continua a leggere dopo le foto).









“Mi ha colpito il suo affetto, un cavaliere d’altri tempi, il sogno di noi donne”, ha detto l’attrice a Domenica In: “L’ho rivisto per il mio compleanno e mi ha portato un regalo bellissimo. Sembrava un libro, in realtà si apriva e si illuminava tutto. È un imprenditore: ha ristoranti, catering, alberghi. Gli voglio un gran bene. A marzo compio 88 anni, lui ne ha 49. È una persona bellissima, davvero”.

