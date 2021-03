Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moricone, è un cantautore italiano.

È stato il vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Il ballo delle incertezze, ed è arrivato secondo a Sanremo 2019 con il brano I tuoi particolari.

Dopo la partecipazione al festival aprì la polemica sulla poca importanza riservata al televoto, che lo avrebbe fatto salire sul podio.

L'edizione 2019, dopo il ricalcolo fatto tenendo conto anche dei pareri di sala stampa e giuria d'onore, aveva decretato come vincitore Mahmood, in seconda posizione Ultimo e terzi Il Volo. Ora il cantante fa parlare di sé per un gossip appena 'sbocciato'. In queste ore, infatti, Ultimo ha pubblicato un video con una foto mozzafiato di un tramonto visto dalla prua di una barca a vela.















Nello scatto però è ben visibile una 'misteriosa ragazza', che anche nel suo profilo Instagram ha pubblicato un filmato in cui riprende il ragazzo sulla stessa imbarcazione e gli stessi colori del cielo. Le immagini parlano chiaro e poco dopo si scopre chi è la misteriosa ragazza di Ultimo.















Si tratta di Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. E' la seconda figlia della showgirl avuta dalla relazione con il medico Giovanni Di Giacomo. La ragazza non passa certamente inosservata sia per l'evidente fascino che per la straordinaria somiglianza con la madre.









Jaqueline ha tre fratelli dalla parte della madre: Rebecca Manenti, e i due gemelli Elizabeth Jaded e Dylan Maria Anzolin avuti dall’ex ballerina dalla nuova relazione con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin. La secondogenita di Heather Parisi è nata nel 2000 ed è del segno zodiacale dei Pesci. La ragazza ha vissuto a Roma dove ha frequentato il Collegio San Giuseppe– Istituto De Merode e ha vissuto anche a Los Angeles.

