“Scusate, devo dirlo”. Emma Marrone, delirio su Anna Tatangelo. Guarda la foto e lo confessa senza peli sulla lingua

Emma Marrone, il commento per Anna Tatangelo super sexy fa il giro del web. Che la cantante di Sora continui a incantare il suo numerosissimo seguito di fan ormai è un dato incontestabile. Una bellezza dai colori mediterranei e un corpo statuario: Anna Tatangelo rende pubblica l’ennesima foto ‘piccante’ che riesce a stuzzicare persino Emma Marrone. Il commento? Incontestabile!

Come non rimanere incantati da Anna Tatangelo, che nelle ultime ore ha reso pubblica un foto in cui indossa un abito decisamente sexy oltre che elegante. Nero e trasparente, il vestito non fa che mettere in risalto le forme di Anna, che conquista un meritatissimo 10 e lode. Tra i diversi commenti dei fan, si è aggiunto anche quello della cantante salentina che non fa troppi giri di parole. (Continua a leggere dopo la foto).















Una cascata di complimenti per Anna Tatangelo, che su consiglio dei fan, ha detto addio al biondo platino per tornare alle sue tonalità d’origine: castana e bellissima più che mai. Emma Marrone non si è decisamente trattenuta, e mettendo da parte ogni tipo di formalità, lo scrive a chiare lettere. Il commento della cantante salentina non può che essere seguito dal consenso di molti. (Continua a leggere dopo la foto).















E infatti, queste le sue parole: “La Tatangelo è bona”. Emma Marrone, 36 anni amica e collega di Anna, classe ’87, non fa che meritarsi a sua volta il like di molti che tra l’altro aggiungono senza filtri: “Quando ce vo’, ce vo’”. La cantante di Sora, dunque, non fa che collezionare complimenti su complimenti persino da parte del gentil sesso. Tra le sue fan, non solo Emma, ma anche Alessandra Amoruso, Elettra Lamborghini e Annalisa, a loro volta soggette a svariati apprezzamenti dai follower. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Ma la foto resa pubblica dalla Tatangelo diventa anche uno sfogo condiviso dalla stessa con i suoi fan: “La Tatangelo. Per 19 anni mi sono sempre sentita chiamare così, sempre. Le canzoni de LA TATANGELO, il trucco o i capelli de LA TATANGELO, il modo di vestire de LA TATANGELO e la sua vita privata. Non è solo un nomignolo, nel bene o nel male sono io, la me orgogliosa di tutte le barriere che negli anni ho superato. Ma diciamocelo, almeno qui tra noi, un po’ stanca a volte voler far capire a tante persone che ‘salire su un palco’ o ‘giocare con l’immagine’, ed essere la ragazza reale di tutti i giorni, siano ‘due cose distinte e separate’. La prima è l’artista che interpreta mondi, personaggi, si diverte a sperimentare, insomma LA famosa TATANGELO…ma ragazzi la seconda sono io, ANNA”.

