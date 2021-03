Lutto gravissimo per Ignazio Boschetto de Il Volo a poco dall’esibizione sul palco di Sanremo 2021

A poco dall’inizio del Festival d Sanremo 2021, una tragica notizia che riguarda uno dei componenti de Il Volo. Un gravissimo lutto ha colpito Ignazio Boschetti, membro del trio composto anche da Gianluca Ginoble e Piero Barone. La tragica notizia è trapelata qualche ora fa, a pochi giorni alla partecipazione de Il Volo al Festival, dove è prevista una loro esibizione in ricordo di Ennio Morricone.

Esibizione fissata per la serata del 3 marzo, la seconda della kermesse: Il Volo aveva preparato un omaggio al maestro Morricone, scomparso a luglio dello scorso anno, ma non sono state ancoa divulgate informazioni su un possibile forfait dei tre tenori, vista la gravità della notizia e dell’imprevedibilità dell’avvenimento che ha colpito la famiglia Boschetto: è morto il papà. (Continua dopo la foto)















Sui canali social dell’artista non sono comparsi commenti relativi all’accaduto che è stato reso noto solo nelle ultime ore, dunque alla vigilia di Sanremo 2021, da alcune testate locali. Stando a quanto riportato dal sito Tp24, la morte di Vito Boschetto sarebbe sopraggiunta in maniera improvvisa, a Bologna, dove ormai l’uomo viveva da qualche tempo per poter stare più vicino a suo figlio Ignazio. (Continua dopo la foto)















Nato e cresciuto a Marsala, dove per anni ha gestito una pizzeria, Vito Boschetto aveva deciso di seguire la carriera del figlio Ignazio: era stato lui ad accompagnarlo ai provini dello show di Rai1, “Ti Lascio una Canzone” condotto da Antonella Clerici, da dove sarebbe poi partito il cammino nel mondo della musica del giovanissimo tenore che, a stretto giro, è diventato insieme agli altri due componenti de Il Volo una punta di diamante della musica italiana nel mondo. (Continua dopo le foto)











Vito Boschetto sarebbe dunque stato stroncato da un malore improvviso. Oltre a Ignazio, lascia la moglie, Caterina Licari e la secondogenita, Nina.” Una notizia che rattrista molto e ci lascia sgomenti”, si legge su una fanpage dedicata al tenore de Il Volo. “Il 3 marzo Il Volo dovrebbe esibirsi sul palco del 71° Festival di Sanremo. Ma si attendono conferme dopo questa tragica notizia”.

Sanremo 2021, la scaletta della prima serata del Festival. Tra big e sorprese chi sale sul palco dell’Ariston