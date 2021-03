Gianluca Vacchi papà dolcissimo nell’ultimo video pubblicato dalla compagna Sharon Fonseca. L’influencer 52enne da 18 milioni di follower, legato da un anno circa alla modella e anche lei influencer venezuelana 25enne sono diventati genitori martedì 27 ottobre 2020 e hanno annunciato la lieta notizia su Instagram.

La nascita della prima figlia della coppia era stata anticipata da un video in cui l’influencer ballerino danzava in sala parto. Poi la prima foto di famiglia: “Lei è con noi. Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio è sana e la stiamo già amando più delle nostre vite”, aveva scritto nel messaggio Gianluca Vacchi. Da quando Blue Jerusalema è arrivata, la vita di Gianluca Vacchi è cambiata radicalmente e oggi è tutto casa e famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)















Lo scorso mese, in occasione dei 26 anni della compagna, l’imprenditore le aveva dedicato parole dolcissime sui social. “Auguri amore mio”, aveva scritto Gianluca Vacchi. “Tre anni e 10 giorni fa ci siamo incontrati per la prima volta e non sapevo ancora quale benedizione Dio mi avesse mandato quel giorno. Oggi abbiamo Blu Jerusalema, e nella nostra famiglia l’amore continua a crescere ogni giorno. Ti amo mia regina, più di ieri ma meno di domani”, aveva concluso. (Continua a leggere dopo la foto)















“Anche se mi sento già sposato con Sharon – ha dichiarato in un’intervista al magazine Hola – vorrei che mia figlia crescesse in una famiglia tradizionale. Un giorno mi presenterò con un anello e le dirò: Sharon, mi vuoi sposare adesso? D’altra parte, mi piacerebbe aspettare che Blu sia un po’ più grande in modo che possa ricordare il matrimonio dei suoi genitori”. (Continua a leggere dopo la foto)









L’ultimo video pubblicato da Sharon Fonseca mostra Gianluca Vacchi in una dolcissima veste da papà. L’imprenditore culla la figlia Blue Jerusalema e la compagna riprende la scena orgogliosa: “Nessuno mi aveva mai detto che una delle parti più importanti della maternità sarebbe stata guardare il proprio partner diventare papà”, ha scritto la modella a corredo del filmato che, neanche a dirlo, è stato invaso di cuoricini, commenti e like.

