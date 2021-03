Una notizia di gossip clamorosa sta facendo il giro della rete in queste ore. La famosa vip si sarebbe fidanzata con l’ex partner di Raffaella Fico. Chissà come l’avrà presa la showgirl quando avrà visto quella foto inattesa. Ma una cosa sembra ormai sicura: una nuova coppia è praticamente nata in questi giorni e con questa immagine si vuole avere la conferma. Anche se bisogna dire che la relazione sentimentale di lui con Raffaella Fico non era poi durata davvero così a lungo.

A proposito di lei, recentemente si è fatta immortalare su Instagram in pose provocanti e sexy. Agli attenti follower non sono sfuggiti alcuni particolari. Si tratta dei troppi ritocchini. Leggendo i commenti pare che a Raffaella Fico sia un po’ sfuggita la mano. “Che bisogno ce n’era, bella come sei”. E ancora: “Già eri rifatta prima, hai due labbra che somigliano a dei gommoni. Erano proprio necessari questi nuovi interventi? Sei irriconoscibile”. Le critiche proseguono: “Eri così bella… Ora un mostro”. (Continua dopo la foto)















A fidanzarsi sarebbero stati l’ex di Raffaella Fico, Giulio Fratini, e la conduttrice televisiva Roberta Morise. Quest’ultima ha 34 anni, mentre il ragazzo ha alcuni anni in meno, essendo 28enne. Si sono fotografati e sul profilo di lei è stata postata questa istantanea, che non lascerebbe più alcun dubbio. La presunta nuova coppia è sdraiata al sole e si godono una meravigliosa giornata nella città di Milano. Lei in particolare abbraccia il giovane e il feeling tra i due sembra veramente top. (Continua dopo la foto)















Roberta Morise, che sarebbe dunque colei che succede a Raffaella Fico come fidanzata di Giulio Fratini, ha preferito non aggiungere dettagli, quindi non sono presenti commenti. Anche se c’è un indizio che farebbe comprendere che non si tratterebbe semplicemente di amicizia. I fan che hanno chiesto se fossero una coppia hanno ricevuto il mi piace proprio della donna. Non resta che aspettare comunque altre attività social dei due per scoprire ufficialmente se si sono legati sentimentalmente. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@robertamorise)

Questi i principali commenti dei fan di Roberta Morise: “Complimenti, auguri”, “Felice per te, semplice e molto profonda oltre che bella”, “Lui è un uomo proprio fortunato”. Altri hanno voluto scrivere ancora: “Ciao Roberta cara, che gioia grandissima per questa foto”, “Siete due grandi bellezze”, “Roberta, sii felice”, “Evviva Roberta, questo sì che si chiama amore”.

