Tra gli ultimi ospiti del salotto tv di Silvia Toffanin anche la bellissima Flora Canto, che da qualche settimana ha svelato di aspettare un altro figlio da Enrico Brignano. L’annuncio della seconda gravidanza risale a qualche settimana fa quando la Canto aveva affidato a Instagram la bella notizia in un periodo difficile come questo.

“Il nostro piccolo secondo miracolo di vita”, sono state le parole tenerissime che ha usato per accompagnare lo scatto col pancino che sta crescendo. Quindi a Verissimo ha parlato anche di questa dolce attesa e dell’amore con Enrico Brigano. “Sono emozionata perché raccontare di questo e della gioia di diventare mamma sicuramente mi fa commuovere. Adesso sento molto i movimenti, cosa che prima non sentivo, per cui adesso ho un po’ più di consapevolezza. Sono emozionata, contenta e felice”. (Continua dopo la foto)















Ma prima di raccontare delle emozioni di questa seconda gravidanza, l’attrice che è già mamma di Martina ha chiacchierato con la conduttrice dei suoi esordi in tv e del rapporto con i suoi genitori: “Ho sempre voluto fare questo da piccola. La mia famiglia però era un po’ all’antica: adesso che sono mamma capisco, ma i miei genitori volevano il posto fisso, uno stipendio sicuro e questo mestiere sappiamo che non è così stabile”. (Continua dopo la foto)















“Quindi ho iniziato a lavorare da subito, probabilmente ritardando poi l’inizio. Ma è stato proprio questo ad alimentare proprio il desiderio di fare questo mestiere”, ha continuato Flora Canto per poi parlare anche dell’amore con il suo Enrico e svelare a sorpresa il sesso del loro secondo bebè. Stanno insieme da 7 anni e tutto è iniziato con delle cassette di frutta: “Sono stata scema io che non ho mai chiesto diamanti… Dicevo sempre che mi piacevano le cose da mangiare”, ha scherzato. (Continua dopo le foto)











Quindi l’annuncio a sorpresa: per la gioia di papà Enrico, Flora aspetta un maschietto. Il futuro papà bis, in collegamento con lo studio di Verissimo, si è detto emozionantissimo per la dolce attesa: “Io non pensavo che si potesse piangere così tanto – ha detto raccontando della prima gravidanza – e chissà quanto piangerò ancora”. Il piccolo nascerà a fine luglio e anche Martina non vede l’ora di vedere il fratellino: “Non sono riuscita a tenerlo nascosto, lei già a dicembre l’aveva raccontato a tutti!”, ha rivelato ancora la Canto.

