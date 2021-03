“Lui è l’ex di Belen…”. Elisabetta Gregoraci ancora nel mirino dopo il GF Vip: lo scoop

È entrata nella casa del Grande Fratello Vip per far emergere una parte di sé nascosta al grande pubblico. Poi, però, la sua esperienza si è interrotta prima del previsto. E per sua stessa volontà. Elisabetta Gregoraci non ha certo bisogno di un palcoscenico per farsi conoscere. La showgirl e conduttrice tv è da tempo nel ‘giro che conta’. E il suo matrimonio con Flavio Briatore non ha fatto altro che amplificare la sua già ben consolidata fama.

La relazione con l’imprenditore si è conclusa da tempo, come tutti sanno, anche se i due hanno mantenuto un ottimo rapporto per il grandissimo affetto che li lega al loro figlio Nathan Falco. Il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia non è passato certo inosservato. E con la sua sensualità e il suo charme Elisabetta ha fatto letteralmente impazzire Pierpaolo Pretelli, completamente rapito dalla 41enne di Soverato.

Una volta uscita dal reality, tuttavia, Elisabetta Gregoraci sembra aver dimenticato l’ex velino di Striscia e in questo momento sta ricevendo le attenzioni di tre uomini diversi. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ex signora Briatore è stata paparazzata insieme ad Alessandro Benetton a Cortina d’Ampezzo. Il rampollo della nota famiglia di imprenditori trevigiani è reduce dalla fine del matrimonio con la campionessa di sci Deborah Compagnoni, dalla quale ha avuto tre figli. Subito si è pensato che tra Alessandro e Elisabetta Gregoraci ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia.

Ma i ben informati hanno smentito questa ipotesi. Il settimanale Chi ha infatti spiegato che i due si sono semplicemente ritrovati a Cortina in occasione della chiusura dei campionati mondiali di sci. (Continua a leggere dopo la foto)















A svelare chi realmente si starebbe contendendo il cuore di Elisabetta Gregoraci è stato invece Oggi, che ha fatto due nomi in particolare. Il primo è quello di Manuel Faleschini, imprenditore nel settore della moda nonché fondatore di Waycap. Da poco l’industriale padovano ha acquisito anche lo spazio Krizia in via Manin a Milano. Per 20 milioni di euro, spicciolo più spicciolo meno.

Il secondo è quello di Mirco Levati, esperto di marketing e comunicazione in ambito sportivo, che per anni è stato il responsabile delle pubbliche relazioni del Parma calcio e che ora è diventato il procuratore di diversi giocatori. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

A Mirco Levati è già stato attribuito in passato un flirt con Belen Rodriguez. Ora invece i suoi occhi sarebbero tutti per l’affascinante Elisabetta Gregoraci. La showgirl, però, vanta anche Manuel Faleschini tra i suoi ‘corteggiatori’. Chi avrà la meglio?

Elisabetta Gregoraci paillettes e scollatura infinita al GF Vip. Di chi è e quanto costa il suo abito