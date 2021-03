Oggi Arisa è una grandissima cantante di successo, non a caso ha vinto un paio di volte il Festival di Sanremo. Inoltre, è amatissima dai suoi fan, che la seguono costantemente anche sul suo profilo Instagram. Dal 2 al 6 marzo sarà nuovamente protagonista sul palco dell’Ariston, essendo stata scelta da Amadeus come una delle big in gara. Chissà se riuscirà ancora una volta a stupire tutti con una performance che potrebbe valere l’ennesima vittoria a livello professionale.

In ambito lavorativo si è aggiunta anche un’altra esperienza, infatti da quest’anno è diventata pure insegnante di canto di ‘Amici 20’, il talent show di Maria De Filippi. L’artista ha spesso e volentieri duri scontri con il collega Rudy Zerbi, con il quale non corre assolutamente buon sangue. Eppure la vita di Arisa non è sempre stata così facile, infatti ha dovuto lottare moltissimo per arrivare a questi splendidi traguardi. E infatti nessuno osa immaginare che lavoro facesse prima. (Continua dopo la foto)















Nella 59° edizione del Festival più famoso in Italia fu in grado di sbaragliare la concorrenza con la sua canzone ‘Sincerità’, che le valse appunto il primo posto nella categoria ‘Nuove Proposte’. Inoltre, ha anche conquistato in veste di big la kermesse musicale nel 2014 con il brano ‘Controvento’. Ma cosa faceva Arisa prima di diventare una delle cantanti più brave del panorama artistico italiano? A svelare tutti i suoi dubbi è stata la diretta interessata in una intervista al ‘Corriere della Sera’. (Continua dopo la foto)















Dal 2 marzo in poi la ascolteremo con il suo brano musicale ‘Potevi fare di più’. Un brano che ovviamente è inedito, dunque mai ascoltato prima, proprio per rispettare il regolamento di Sanremo. Nell’intervista dunque rilasciata tempo fa al ‘Corsera’, Arisa disse: “Lavoro da quando avevo 13 anni. Facevo la cameriera, poi sono stata estetista fino al giorno che mi ha cambiato la vita”. Dunque, lavori molto umili per l’artista, che ha poi conosciuto il successo e ha intrapreso un’altra strada. (Continua dopo la foto)









Nell’ultima puntata del sabato pomeriggio di ‘Amici 20’, Arisa è esploda di rabbia contro Rudy Zerbi: “Ragazzi, Rudy Zerbi non deve lavorare nella musica”. Il battibecco non si è arrestato qui, infatti è continuato per un certo periodo di tempo. E i voti sono stati decisamente opposti, infatti Arisa ha giudicato con un 9 la performance della ragazza, Rudy con un 2.

