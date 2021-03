“Con lei ho messo la testa a posto”. Nicola Porro, ecco chi è e cosa fa la bellissima moglie Allegra

Nicola Porro, insieme a lei ma lontano dai riflettori. Si chiama Allegra di nome e di fatto, la moglie del giornalista e conduttore. Allegra Galimberti è la donna che ha saputo conquistare il cuore di Nicola Porro, rendendolo padre di due splendidi bambini, Ferdinando e Violetta. Sempre molto discreti, i due proseguono la loro vita insieme indisturbati e complici.

Se della vita professionale di Nicola Porro si conosce abbastanza, non può dirsi altrettanto di quella sentimentale e privata. Il giornalista ha iniziato la sua carriera grazie alla collaborazione con importanti testate, dal Foglio al Corriere Economia. Poi a Milano ha incontrato quella che sarebbe diventata la donna della sua vita e la madre dei suoi figli, Allegra.















Lontana non solo dal mondo dello spettacolo ma anche da quello dei social, Allegra Galimberti ha seguito la sua grande passione per il settore della moda e alcune informazioni su di lei si sono apprese solo attraverso alcune dichiarazioni di Porro rilasciate durante un'intervista per Visto. Parole, quelle del giornalista, che riescono a riavvolgere il nastro, tornando a quando i due si sono conosciuti a Milano.















"Da ragazzo ero libertino. Sono stato un romano arrivato a Milano negli anni in cui era davvero divertente viverci. È stato un bellissimo ricordo. Quando mi sono sposato, però, ho messo totalmente la testa a posto". Da quel loro incontro dunque il desiderio di diventare non solo marito e moglie ma anche genitori di due figli, Violetta e Ferdinando. Della famiglia al completo qualcosa si riesce a svelare solo attraverso le rare foto pubblicate sul social.









Da quello che si riesce ad apprendere su Allegra proprio dalle foto pubblicate si Instagram, ciò che salta all’occhio è la solarità e l’allegria, per l’appunto, oltre che una bellezza semplice e genuina. Solitamente sono foto che immortalano la coppia durante le vacanze, ma dalle quali è possibile percepire anche grande sintonia e unione familiare. Anche senza troppi riflettori accesi, alcune cose non possono sfuggire.

