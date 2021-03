Un periodo decisamente denso di novità per Belen Rodriguez, in attesa del secondogenito dal fidanzato, l’ex parrucchiere Antonino Spinalbese. La scorsa settimana la showgirl argentina è stata ospite di Verissimo e ha svelato il sesso e il nome del bebè in arrivo.

E tutto sembra procedere per il meglio, perché tanti continuano a essere i progetti di coppia. Le nozze? Da non sottovalutare. La coppia formata da Belen e Antonino inizia a spopolare sul web e continua a essere sulla bocca di tutti, anche perchè sarebbe da escludere il contrario, visto che la showgirl in persona desidera tenere aggiornati i fan sulla sua vita privata. E proprio a causa delle sue continue news su Instagram, Belen Rodriguez è finita nella bufera. (Continua a leggere dopo la foto)















Nell’ultimo weekend in zona gialla, a Milano, non c’è stato solo il rave, fatto partire dai centri sociali, in Darsena – seguito da un comprensibile fiume di polemiche sempre sui social, ma anche un altro evento più glam, purtroppo affollatissimo e senza mascherine.

Sabato 27 febbraio è stato inaugurato The Sanctuary Milan, il nuovo spazio all’interno di Scalo Lambrate. Nelle immagini della festa che hanno fatto il giro dei social, da Facebook a Instagram, si vedono decine di persone ballare su una traccia techno all’interno dell’ex scalo ferroviario. La maggior parte è senza mascherina: solo pochi la indossano correttamente sul viso, mentre alcuni ce l’hanno ma la tengono abbassata sotto il mento. (Continua a leggere dopo la foto)















Tra i partecipanti alla festa c’era anche Belen Rodriguez, che ha immortalato la festa su Instagram, salvo poi cancellare gli scatti incriminati. A raccontarlo è stato Il Messaggero, che ha raccolto appunto immagini e video. Come scrive Libero Quotidiano, uccessivamente, il locale ha chiesto di rimuovere le immagini, presumibilmente anche a Belen Rodriguez, tanto che sono scomparse. Ma, ovviamente, era troppo tardi e si è scatenata la bufera. (Continua a leggere dopo la foto)









Poco dopo Belen Rodriguez ha pubblicato un’altra fotografia in cui bacia il fidanzato e la didascalia è inequivocabile: “Quanto mi piace passare la mia vita con te”, la dedica ad Antonino, che renderà presto padre di una femminuccia, Luna Marie. Sui social si è scatenata la polemica.

Dayane Mello, arriva ‘la chiamata”. Tutto pronto, succederà dopo la finale del GF Vip