GF Vip, a poche ore dalla finalissima la tensione sale. E il cerchio ormai si stringe. E, come è giusto che sia, aumentano le indiscrezioni sul vincitore. In queste ore è saltata fuori un’altra notizia sulla modella brasiliana. Su Wikipedia è stata pubblicata la classifica finale della quinta edizione del reality show e dovrebbe essere proprio Dayane Mello a vincere il GF Vip.

Secondo Wikipedia Pierpaolo Pretelli arriverebbe secondo, solamente terzo Tommaso Zorzi. A non salire sul podio, invece, Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavó. Ovviamente la notizia non è certa, perché tutti sanno che chiunque può accedere alle pagine di wikipedia per cambiarle a proprio piacimento, ma sui social qualcuno ha 'gridato allo scandalo' e commentato la 'notizia' di Wikipedia. Il vincitore del GF Vip verrà proclamato lunedì 1 marzo, ma è certo che Dayane Mello è una delle grandi favorite.















Ma c'è un'altra notizia che riguarda un concorrente, Tommaso Zorzi al televoto con Andrea Zelletta. Uno di loro lascerà definitivamente la casa a inizio serata e quindi non potrà accedere all'ultimo round. E che potrebbe penalizzare proprio Tommaso sul quale pesa lo scivolone nei confronti di Dayane Mello, che ha riacceso le rivalità tra i fan del giovane influencer e quelli della modella brasiliana.















Tommaso, infatti, ha messo in discussione la dichiarazione d'amore di Dayane nei confronti di Rosalinda, al punto da arrivare a dire che si "divertiva a fare la lesbica per moda". Per queste frasi ha voluto chiedere pubblicamente scusa, dopo essere stato interpellato da Signorini. Ma nelle ultime ore è ritornato sulla questione sfogandosi con Stefania Orlando.











Dopo l’appuntamento in diretta, Tommaso Zorzi si è messo sotto le coperte ed ha espresso tutta la sua delusione: “Se io mi devo giustificare vuol dire che ho sbagliato tutto. Dayane ha detto la stessa cosa, se non peggio, e passa come la simpatica che cambia opinione. Non ho più niente da dire. Mi sono autorovinato la semifinale e la finale”.

