Mauro Icardi, la foto con la mascherina spaventa tutti. Poi si scopre il motivo: sommerso da una valanga di critiche

Mauro Icardi, la foto mette in allarme tutti. Il marito di Wanda Nara è stato immortalato in una storia resa pubblica su Instagram. Ma la foto ha suggerito tutto fuorchè qualcosa di rassicurante. Infatti il campione è apparso su un lettino con evidenti problemi respiratori. Il motivo è stato poi spiegato nella stessa storia, e la foto nel giro di poco ha disseminato preoccupazione e paura.

L’ attaccante argentino del Paris Saint-Germain è apparso sul lettino, attaccato a uno strumento per l’indagine respiratoria. Subito è scattato l’allarme e in molti hanno gridato al ricovero del campione. Effettivamente a primo impatto la foto non poteva che destare non poca preoccupazione, ma nel giro di poco tempo anche Wanda Nara ha voluto rassicurare tutti. (Continua a leggere dopo la foto).















La situazione in un primo momento sembrava decisamente preoccupante, al punto che molto fan hanno subito pensato che il ricovero potesse essere riconducibile al Covid. Poi fortunatamente, è arrivata la spiegazione: “Per tutti quelli che me lo chiedono, è una camera iperbolica che ho in casa e si usa per prevenire infortuni e recuperare più velocemente dopo partite e allenamenti”. (Continua a leggere dopo la foto).















Dunque tutto rientrerebbe in una prassi comune alle squadre e per il campione nulla di grave: “Si respira ossigeno puro a una pressione tre volte più alta rispetto a quella atmosferica”. Insomma, momenti di tensione diffuse in rete poi messe a tacere grazie al chiarimento fornito non solo dall’attaccante ma anche dalla moglie, Wanda Nara, che ha ben pensato di rassicurare ulteriormente i tifosi. (Continua a leggere dopo le foto).









Immagini di una cena serena, rese pubbliche da Wada, a ulteriore prova che nulla di grave stava colpendo il marito: “Cibo semplice e sano, scendi a mangiare tesoro”. Ma sono stati comunque in molti ad aver sottolineato la mancanza di tatto nel mostrare la maschera d’ossigeno in questo periodo. La polemica troverà il modo di allentarsi, ma al momento gli animi restano un po’ tesi per l’accaduto.

“La nostra prima notte insieme”. GF Vip, Rosalinda Cannavò scende nel dettaglio. Con Andrea Zenga è passione allo stato puro