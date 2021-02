“Ora ci siamo!”. Anna Tatangelo, cambio radicale e nuovissimo look. Trasformazione da 10 e lode

Anna Tatangelo, riflettori accesi sulla splendida cantante. L’ennesima svolta nel look del giudice de Il Cantante Mascherato. Anna Tatangelo decide di sorprendere tutti nel nuovo look. Un ritorno alle origini niente male. La cantante opta per un cambiamento drastico e riavvolge il nastro, dicendo addio al biondo e tornando, per l’appunto, “alle origini”, come afferma.

Abbiamo avuto modo di apprezzarla in un look davvero sorprendente. È avvenuto la scorsa estate quando sul profilo Instagram ‘messo a nuovo’ dopo la rottura con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo è tornata a mostrarsi in una veste del tutto inusuale. Al tempo il cambiamento è avvenuto anche nel suo mondo, quello della musica, che l’ha vista al fianco di Geolier con “Guapo”. (Continua a leggere dopo la foto).















Un avvicinamento alla trap, che richiedeva dunque una svolta: Anna Tatangelo si è fatta bionda e non solo. Anche il look decisamente sensuale e accattivante ha conferito alla cantante campana un’immagine del tutto diversa. Completini in pelle e un gioco di vedo-non vedo, hanno fatto entusiasmare i fan al punto da non riuscirla a immaginare diversamente. Poi la partecipazione come giudice a “All Together Now”, con un platino in bella vista dalle sfumature più scure, e il risultato si è ben visto. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma i cambiamenti non finiscono mai. Infatti, su consiglio di alcuni fan, Anna Tatangelo ha ben pensato di sorprendere tutti: un “ritorno alle origini” per la capigliatura, che torna al castano naturale. Ma la cantante non si è fermata a quello, perchè dopo gli scatti condivisi dalla poltroncina del suo parrucchiere di fiducia, Anna ha poi sfoggiato un look sensualissimo. (Continua a leggere dopo le foto).









In tailleur gessato firmato Annakiki, caratterizzato da pantaloni palazzo a vita altissima e un blazer con delle esuberanti maniche a sbuffo, Anna ha aggiunto anche un dettaglio super-sexy. Sbottonata sul davanti, ecco che la cantante ha ‘rivelato’ il suo piccolo ‘segreto’ di bellezza: il micro crop top nero. Il risultato? I fan sono letteralmente impazziti. Per completare l’opera, non poteva che abbinare i tacchi a spillo. Perchè, come si usual dire, è il dettaglio che fa la differenza.

