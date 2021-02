“Sembri ancora più giovane!”. Veronica Peparini, appuntamento dal parrucchiere e nuovissimo look per la prof di Amici

Veronica Peparini, il cambio look fa impazzire i fan. La maestra di ballo è forse tra le più belle di sempre nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Veronica non fa che lasciarsi apprezzare da un pubblico sempre crescente di follower e con numeri alla mano la ballerina professionista sta volando in cima alla classifica delle più seguite di sempre. Non solo bravissima, ma anche di una bellezza mozzafiato.

Ormai la storia d'amore con Andreas è sulla bocca di tutti ed effettivamente, nonostante una differenza d'età di 25 anni, è impossibile non seguirli. La coppia è un esempio di amore e complicità, e anche l'ultimo post condiviso su Instagram reca una dedica significativa. Veronica, scartando un regalo scrive lunghi ringraziamenti a chi le sta vicino, e ovviamente anche al suo Andreas.















"Questo anello è tante cose per me.. brilla come i miei occhi quando ti guardano, non è mai cambiato nulla dal primo giorno.. spero di viverti sempre tutti i giorni della mia Vita, sei Unico". E anche il look della maestra di ballo sembra sottolineare un periodo di grandi cambiamenti in vista. Quello di Veronica è stato sempre definito un look decisamente sbarazzino, ma oggi aggiunge qualcosa in più.















Sensuale ma semplice, Veronica con il suo fisico minuto ma con le forme al punto giusto, ha sempre attirato i riflettori su di sè. Merito anche dei suoi tatuaggi, che seguono elegantemente le forme del corpo, Veronica decide di cambiare acconciatura. Se fino ad oggi siamo stati abituati al suo super-biondo, oggi la ballerina professionista ha deliziato i suoi fan con un tocco di originalità.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Pur lasciando il biondo, Veronica ha deciso che il taglio poteva sicuramente fare la differenza. Effettivamente i risultati si vedono e la ballerina non poteva che conquistare un punto in più in fatto di stile e stravaganza. La capigliatura adesso accoglie alcune sfumature in castano scuro e acquista molto più movimento, risaltando i lineamenti del viso e soprattutto gli occhi. E quelli di Veronica, si sa, riescono a comunicare alla perfezione.

