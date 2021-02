“Mi sorprendi ogni giorno”. Veera Kinnunen ritrova l’amore: chi è il nuovo fidanzato del volto di Ballando con le Stelle

Veera Kinnunen, il suo cuore batte solo per ‘lui’. Impossibile per la ballerina e coreografa di origini finlandesi non fare perdere la testa a un uomo. Dal 2013 Veera si è fatta apprezzare anche dal pubblico italiano di Ballando con le stelle e nel corso delle varie edizioni della trasmissione ha ballato con l’ex pallanuotista Amaurys Pérez, con l’attore Silvio Simac, con il modello Luca Sguazzini, con l’atleta paralimpico Oney Tapia, con Akash e con l’ex calciatore di Inter, Roma e Juventus Dani Osvaldo. Ma il suo cuore a chi appartiene?

Una relazione durata ben 11 anni con lo storico fidanzato e collega Stefano Oradei. Anche lui appassionato di danza e maestro a Ballando con le stelle, che pare abbia però maturato nel tempo una gelosia verso Daniel Osvaldo, compagno di ballo di Veera nel programma. Tutto risale all’edizione del 2018 e le pagine di cronaca rosa si sono decisamente riempite di pettegolezzi sul loro conto. (Continua a leggere dopo la foto).















Ed effettivamente Stefano aveva visto bene: tra i due, la passione ha cominciato a bruciare, lasciando però le ceneri sul fondo nel giro di pochi mesi. E a distanza di un po’ di tempo il cuore della splendida ballerina non poteva che tornare a battere di nuovo. Se in un primo momento, sfuggiva l’identità del nuovo fidanzato, nelle ultime ore la ballerina ha rotto il silenzio. (Continua a leggere dopo la foto).















Con una foto resa pubblica sul profilo Instagram, Veera ha pubblicamente ammesso di essere innamorata. La foto mostra chiaramente chi ha la fortuna di stare al suo fianco. Lo scatto oltre che mostrare la sua nuova fiamma, reca anche una didascalia dolcissima: “Ogni giorno mi sorprendi con il tuo coraggio, con la forza che porti nelle piccole cose. Quelle cose che poi costruiscono una vita insieme”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veera Kinnunen (@veerakinnunen)

Ma non solo l’immagine dolcissima dei due abbracciati, bensì anche il nome. Si tratta di Salvatore Mingoia e per sapere qualcosa in più di lui, occorre solo fare un piccolo giro tra le foto pubblicate sul social. Il bel moro sembra essere distante dal mondo dello spettacolo e pare sia di origini romane e un vero e proprio judoka. Insomma, non si può che sperare che vada sempre per il meglio per la splendida coppia.

