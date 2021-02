“Ci siamo”: Elisabetta Gregoraci emozionatissima. Tutti impazziti per l’annuncio

Elisabetta Gregoraci è stata una delle concorrenti rivelazione di questa quinta edizione del GF Vip e anche se uscita a dicembre scorso per stare vicina al figlio Nathan continua a essere grande protagonista anche in studio. Non solo perché come gli altri ex vipponi commenta quanto accade nella Casa, dove è tornata più e più volta per chiarire con il suo “amico speciale” Pierpaolo Pretelli, ma anche per i suoi look stratosferici che infatti spesso, nonostante i prezzi proibitivi, finiscono sold out in poche ore.

E poi le voci sul presunto ritorno di fiamma con Flavio Briatore, con cui oggi, come assicurato da lei anche a Verissimo, c'è solo un profondo affetto e tanta stima. Il reality di Canale 5 ha sicuramente accresciuto la popolarità di Eli, che a differenza di alcuni concorrenti era già famosissima.















Ma per la bellissima conduttrice e showgirl calabrese, alla sua prima volta in un reality tv, è stata anche un'esperienza stupenda, anche perché nella Casa si è fatta conoscere a 360 gradi. Così è entrata nel cuore di tantissimi telespettatori che, al termine del suo percorso al GF Vip continuano a supportarla e seguirla, soprattutto attraverso i social.















Su Instagram Elisabetta Gregoraci si sta avvicinando ai 2 milioni di follower a cui ogni giorno racconta il suo quotidiano. Dagli impegni di lavoro ai momenti in famiglia, con Nathan e sua sorella Marzia in primis, senza dimenticare mai di regalare loro anteprime dei suoi outfit mostrandosi nei camerini al trucco e parrucco. E a proposito di vestiti, nelle ultime ore è arrivato un grande annuncio a sorpresa.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)



Elisabetta Gregoraci ha annunciato, con tanto di countdown finito a mezzanotte, l’uscita di una linea di maglie caratterizzate da due sue frasi iconiche che dopo il GF Vip sono diventate virali tra i fan. La più famosa è “Ma cosa ne sssai!“ e infatti eccola ricamata sulla maglia che fa parte della capsule t-shirt a numero limitato lanciata dall’ex gieffina, in collaborazione con 3rebound. Nemmeno a dirlo, dopo il post di lancio i follower sono impazziti.

