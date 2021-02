Altro che ritorno di fiamma con Elisabetta Gregoraci. Gossip selvaggio: “Ecco con chi sta Flavio Briatore”. E presenta a tutti la bellissima Valentina

Nessun ritorno di fiamma tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci. I più romantici ci avevano creduto dopo l’avventura della soubrette calabrese al Grande Fratello Vip. Ma seppur legati a vita dal piccolo Nathan Falco i due hanno oggi preso strade sentimentali diverse. E l’imprenditore ha scelto di ripartire da Valentina Kolesnikova, Miss Russia Earth 2018. A lanciare il gossip è il settimanale Diva e Donna, che parla di un incontro segreto tra i due a Montecarlo, dove vive Flavio. Stando a quanto raccontato dalla rivista edita da Cairo Editore Flavio Briatore e Valentina Kolesnikova si sarebbe incontrati di recente nel Principato di Monaco.

Lei avrebbe soggiornato all'Hotel Hermitage e avrebbe poi pranzato con l'ex marito di Elisabetta Gregoraci al famoso Cipriani. Valentina ha documentato sui social network il viaggio a Montecarlo ma sempre con immagini e video da sola. I più curiosi non hanno potuto fare a meno di notare però il selfie accanto ad un auto di lusso nella cui didascalia Valentina Kolesnikova ha citato la Formula 1.















Un chiaro riferimento a Flavio Briatore che per anni è stato team manager del Gran Premio. Al momento non ci sono foto ufficiali della nuova coppia e toccherà attendere i prossimi spostamenti dei diretti interessati per capirne di più. Valentina Kolesnikova ha 30 anni, è nata in Russia, ma da tempo vive a Milano.























Lavora come modella e attrice e tre anni fa ha vinto la fascia di Miss Russia Earth. Ha posato per Playboy e For Men. Briatore ha 70 anni e ha sempre frequentato donne molto più giovani. Anche l'ex moglie Elisabetta Gregoraci ha trent'anni di meno dell'ex marito. La scorsa estate si è parlato di un flirt tra Flavio Briatore e una 24enne, di professione stilista di costumi.



I due si sarebbero conosciuti in Sardegna, a Porto Cervo, ma la storia non sarebbe mai decollata del tutto. Con Valentina Kolesnikova andrà meglio? Al contrario resta single Elisabetta Gregoraci, completamente concentrata sul lavoro – che procede a gonfie vele – e sul figlio Nathan Falco.

