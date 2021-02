Lui è definito un vero e proprio eremita perché vive in montagna senza televisione e gas. La caratteristica che più spicca è che si tratta del fratello di una delle conduttrici più famose del panorama televisivo italiano. Ha infatti parlato dell’uomo praticamente per la prima volta durante un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’. E a proposito del diretto interessato ha voluto parlare della sua persona in maniera più dettagliata, raccontando degli interessanti aneddoti sulla sua vita.

Lei ha esordito, dicendo: "Sono orgogliosa, si chiama Domenico e ha sette anni più di me. Lui vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna. Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo". Non ha praticamente mai voluto apparire nel mondo dello spettacolo e della televisione, ma ha voluto nominarlo anche perché lei è attesa da una nuova avventura.















Stiamo parlando di Domenico Isoardi, ovvero il fratello della bellissima e bravissima conduttrice Elisa Isoardi. Quest'ultima parteciperà alla nuova edizione de 'L'Isola dei Famosi' ed ha dunque chiesto alcuni consigli al fratello. Ha chiesto come poter accendere un fuoco o iniziare a pescare. I suggerimenti dell'uomo le saranno indubbiamente utili. Inoltre, il fratello maggiore, nonostante non abbia il piccolo schermo, ha fatto una promessa alla sorella: guarderà il reality show di Ilary Blasi.















Elisa Isoardi ha poi aggiunto: "Io e lui appartenevamo a due mondi all'opposto, ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente, ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell'Isola dei Famosi: non vedo mai niente, ma questa roba qua la guarderò". Quindi, avrà un fan di eccezione per questa sua esperienza in Honduras.









La Isoardi, per prepararsi al meglio ha deciso di rientrare a casa, nel suo paese di origine, Monterosso Grana: 500 abitanti sulle montagne piemontesi. Un ritiro per ricaricare le pile prima di tuffarsi nel vivo del programma tv: “Da piccola per me i giochi erano andare al fiume o saltare nel fieno. Stavo sempre all’aria aperta… tutte cose che spero mi torneranno utili ora”.

