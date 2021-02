La morte della modella Kasia Lenhardt, avvenuta il 9 febbraio 2021, sta facendo molto discutere. La 25enne di origini polacche, infatti, era la fidanzata di Jerome Boateng, uno dei calciatori più conosciuti al mondo nonché centrale difensivo del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Il giorno successivo al ritrovamento del cadavere di Kasia la polizia tedesca ha diffuso un comunicato.

"Ieri – si legge nella nota – intorno alle 20.30 c'è stata un'operazione a Charlottenburg per un apparente suicidio. Nella casa è stata trovata una persona senza vita. Non ci sono segni di negligenza da parte di terzi". È giallo dunque sulla morte di Kasia Lenhardt trovata senza vita nel suo appartamento di Berlino. Ora, però, giunge la notizia di importanti scoperte da parte degli inquirenti "che potrebbero dare indicazioni su una possibile continuazione del procedimento". Jerome Boateng è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni.















Il procuratore capo di Monaco di Baviera, Anne Leiding, ha chiarito di aver riaperto il procedimento su Jerome Boateng, ex fidanzato di Kasia Lenhardt, perché, appunto, nuove e importanti informazioni sono emerse nel corso dell'inchiesta sulla morte della ragazza. Subito dopo lo stesso magistrato ha aggiunto che le indagini sono ancora in corso. Ma i colpi di scena non finiscono qui.















A quanto pare Kasia Lenhardt e Jerome Boateng avevano stipulato un accordo secondo il quale la modella polacca non avrebbe dovuto rivelare nulla sul calciatore. A parlarne era stato il Corsera che aveva rivelato come la Bild, il giornale più letto in Germania, fosse entrata in possesso di un vero e proprio contratto firmato dai due. La relazione tra Jerome Boateng e Kasia è durata poco più di un anno, 15 mesi per l'esattezza. E durante questo periodo la modella non avrebbe dovuto rivelare nulla su sms, mail, telefonate, chat o altro di privato che riguardasse il compagno.









In base alle ultime rivelazioni della stampa tedesca sul corpo della ragazza sono state trovate delle ferite, in particolare si parla di “lobo dell’orecchio strappato”. E a questo punto dopo questa scoperta si fa strada l’ipotesi che Jerome Boateng abbia deliberatamente picchiato Kasia Lenhardt e che questa si sarebbe suicidata a seguito di quanto avvenuto. Kasia si è tolta la vita proprio nel giorno del sesto compleanno del figlio nato da una precedente storia.

Non è la prima volta che Jerome, fratello di Kevin Prince, viene accusato di aggressione. Sherin Senler, madre delle sue due figlie Soley e Lamia, lo aveva denunciato ma il processo è stato interrotto a causa del Covid. Altro mistero: Jerome Boateng ha avuto un terzo figlio da una donna avvolta tuttora nel mistero…

