Lo scorso novembre Jonathan Kashanian, vincitore del Grande Fratello del 2004 e opinionista di Detto Fatto di Bianca Guaccero con la sua ”Superclassifica Jon”, ha svelato che entrambi i suoi genitori sono stati colpiti dal Covid in maniera piuttosto grave. Una rivelazione che aveva lasciato tutti di stucco, compresa la conduttrice, visibilmente scossa. La malattia dei suoi affetti più cari ha sconvolto Jonathan sia, ovviamente, per la preoccupazione per la salute dei suoi sia perché così l’opinionista si è potuto rendere conto degli effetti del coronavirus sui contagiati.

Dopo settimane di paura, fortunatamente, i suoi genitori sono guariti e Jonathan Kashanian ha potuto tirare un sospiro di sollievo. “Il covid dei miei genitori mi ha distrutto” ha ammesso il 39enne israeliano naturalizzato italiano. Jonathan aveva raccontato questi difficili momenti in uno stato di comprensibile commozione e non era riuscito a trattenere le lacrime. “Vedere mamma e papà che se ne vanno su una barella e che hanno paura come dei bambini e tu non puoi fare niente mi ha veramente distrutto”. L’ex gieffino ha raccontato più volte del bellissimo rapporto che lo lega ai genitori, in particolare alla mamma Yaffa, con la quale si è mostrato sui social. (Continua a leggere dopo la foto)















In occasione dei 70 anni, compiuti a novembre, in piena pandemia, Jonathan aveva scritto: “Avevo in mente così tante cose per rendere questo giorno speciale e memorabile e invece il momento ci impone addirittura di non abbracciarci. Chi mai l’avrebbe immaginato? Che dolore, che dispiacere”. E ancora: “Grazie per tutto quello che hai fatto e che continui a fare. Avverto sempre la tua ala protettrice di mamma premurosa, generosa e pronta a sacrificarsi per i figli. Se sono quel che sono oggi che ho quasi 40 anni lo devo a te, a voi“. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ho sempre avuto una famiglia avvolgente, soffice, calda nella mia vita. Vorrei riproporre questo modello famigliare. Voglio una famiglia come quella che ho avuto io“, aveva raccontato Jonathan Kashanian in un’intervista. Jonathan Kashanian è nato il 15 gennaio del 1981 a Ramat Gan, una cittadina del Distretto di Tel Aviv in Israele. Il suo vero nome è Yehonatan. Nipote di nonni originari dell’Uzbekistan e figlio di genitori ebrei iraniani, all’età di tre anni si trasferisce con la famiglia a Milano. A diciannove anni, nel 2000, decide di intraprendere un viaggio in Oriente, vivendo in Thailandia, in Nepal, in India, nel Laos e in Cambogia. (Continua a leggere dopo la foto)









Il 29 gennaio i genitori hanno festeggiato 51 anni di matrimonio e Jonathan ha voluto dedicargli un post: “E sono 51 !! Auguri cari mamma e papà! So bene di essere un figlio fortunato, cresciuto pieno di amore e attenzioni. Spero di saper fare altrettanto quando sarà il momento. Grazie che quel giorno vi siete sposati. Grazie per avermi donato la vita. La verità è che quest’anno un pochino lo abbiamo perso tutti. Facciamo che il prossimo sarà pazzesco e varrà per due”.

