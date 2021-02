“Il nostro dolce bambino è qui. È stato puntuale ed è arrivato nella data prevista, per la gioia dei suoi genitori. Ci eravamo preparati a innamorarci in un nuovo modo, ma va oltre tutto ciò che potevamo immaginare”. Con questo messaggio la bella attrice 36enne ha reso partecipi tutti i suoi follower (che sono oltre quattro milioni e mezzo, ndr) della sua gioia: è diventata mamma.

Nel post in cui mostra per la prima volta il piccolo, che ovviamente è stato inondato da like e cuori anche da parte di tanti amici vip e colleghi, svela anche il nome scelto insieme al marito per il bimbo. Si chiama August, detto Gus. August come il primogenito della principessa Eugenie di York, anche lei da poco diventata mamma. Non può essere più felice Mandy Moore, l’attrice statunitense che aveva annunciato di essere in dolce attesa a settembre scorso. (Continua dopo la foto)















Mandy Moore e il neo papà, il cantante Taylor Goldsmith, si sono sposati poco più di due anni fa. La cerimonia si era infatti tenuta a novembre 2018 nel giardino della loro casa a Los Angeles, di fronte a 50 invitati tra cui diverse co-star della serie This Is Us in cui la Moore è protagonista come Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown e Chrissy Metz. (Continua dopo la foto)















Poi, pochi mesi fa, il grande annuncio sempre a mezzo social. L’attrice aveva dato la lieta notizia sul suo Instagram, con delle foto in cui il marito le accarezzava la pancia che cresceva. “Il piccolo Goldsmith arriverà all’inizio del 2021″, aveva specificato nella didascalia del post facendo subito sapere che la cicogna avrebbe portato un fiocco azzurro. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mandy Moore (@mandymooremm)



In questi mesi Mandy Moore ha mostrato le varie fasi della gravidanza, posando anche al nono mese per la cover del magazine Romper dove si è raccontata senza filtri, svelando le difficoltà della sua gravidanza e la sua lotta contro l’infertilità. “Ero incredula di essere rimasta incinta; quando l’ho saputo stavo per sottopormi a un intervento chirurgico per un’endometriosi”, aveva svelato.

