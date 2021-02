Come ben sapete, Eros Ramazzotti ha avuto una storia d’amore importante non soltanto con Michelle Hunziker ma anche con la sua ex moglie Marica Pellegrinelli. Dalla loro unione sono anche nati Raffaella Maria e Gabrio Tullio, che oggi hanno 9 e 6 anni. Ora la donna è tornata a rompere il silenzio, svelando alcuni retroscena sulle nozze terminate con l’artista. Ha voluto spiegare nei dettagli i motivi che hanno costretto i due a intraprendere strade completamente differenti.

Marica ha parlato di Eros Ramazzotti al settimanale ‘F’ e non è stato l’unico argomento trattato. Si è infatti soffermata anche sulla figlia di lui, Aurora: “Lei è come una figlia per me, è famiglia. Certi rapporti sono per sempre”. La Pellegrinelli ha anche confidato di non avere il cuore impegnato, quindi attualmente è single. Ma sono state le parole proferite sul cantante ad aver acceso la curiosità dei fan. Frasi che non lasciano più dubbi e che chiariscono dunque i motivi dell’addio. (Continua dopo la foto)















Marica Pellegrinelli ha esordito, dicendo: “Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma. Raffaella è stata cercata per amore. Mi dicevo avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni”. Per seguire però i suoi sentimenti ha dovuto rinunciare anche agli studi universitari: “Quando metti su famiglia con un artista importante quella vita non è fattibile”. (Continua dopo la foto)















Sul matrimonio con Eros Ramazzotti ha aggiunto: “Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”. Attualmente sta studiando all’accademia di Michael Rodgers e vorrebbe diventare un’attrice. Ha comunque poi voluto fare un’ultima considerazione sulla separazione dall’artista, che ovviamente ha segnato la sua vita. (Continua dopo la foto)









Marica Pellegrinelli ha dunque affermato ancora: “Quella è stata l’esperienza più dolorosa che io abbia mai affrontato, e dalla sofferenza capisci quanto ha contato quella persona nella tua vita. Nella mia Eros avrà sempre rilevanza. Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata, la sto cercando”. E chissà chi riuscirà a rubarle il cuore.

