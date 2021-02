“Meraviglia anche così”. L’attrice, tra le più amate, a sorpresa senza un filo di trucco. E non tutti sono riusciti a riconoscerla

Un nome che sta spopolando sul web quello di Salma Hayek. Nelle ultime ore l’attrice di origini messicane, ormai diventata una vera e propria icona di bellezza, ha stupito tutti con uno scatto ‘acqua e sapone’. A un primo sguardo appare irriconoscibile: infatti i fan non sono soliti vederla così. Oggi l’attrice ha la bellezza di 54 anni portati decisamente bene. E senza trucco per molti è ancora più bella.

Correva l'anno 1995 quando Salma. all'epoca 28enne, è apparsa sugli schermi cinematografici per la pellicola che l'ha vista indossare i panni di attrice protagonista al fianco di Antonio Banderas. Il film si intitolava Desperado e fu un successo tra i thriller proposti sulla scena hollywoodiana. Di recente ha detto qualcosa sulla scena di sesso che ha girato insieme al sex symbol.















Queste le sue parole, rilasciate come ospite di Dax Shepard nel podcast Armchair Expert: "Quando però i produttori hanno visto l'alchimia che si è creata fra di noi, hanno chiesto che venisse inserita una scena di sesso. Cosa, questa, che mi ha indotta ad un periodo davvero difficile". Ma da quel momento per Salma non poteva che iniziare la scalata verso la vetta del successo.















Dopo Desperado del 1995, hanno fatto seguito altre pellicole poi rimaste incise nella storia del cinema d'autore, come Dogma del 1999, Frida del 2002, Chiedi alla polvere e Un weekend da bamboccioni, oltre a serie tv come Ugly Betty e 30 Rock. Insomma, Salma non si è mai fermata un solo secondo per completare e affinare le sue capacità tra i grandi nomi dei set cinematografici, ma nella vita privata, ha anche pensato di dedicarsi nel sociale, motivo che ha ulteriormente spinto i fan ad apprezzarla e stimarla al di là della sua bellezza.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Di strada percorsa ne è stata fatta e oggi Salma, 54 anni, mantiene viva la voglia di donarsi al suo seguito di fan in ottima forma. Lo scatto acqua e sapone sottolinea che, nonostante il tempo che passa, una bellezza riesce a rimanere tale anche senza troppi trucchi ‘di scena’. Una bellezza rara quella della Hayek, e la conferma di questa viene affidata ai numeri: 500mila like su Instagram in poco più di 24 ore.

