“Non so, ho i miei dubbi”. Belen Rodriguez lo ammette davanti a tutti e ‘gela’ il fidanzato Antonino

Belen e il suo Antonino, la coppia continua a fare progetti per il futuro. Un periodo decisamente denso di novità che stravolgono in meglio la vita; sta accadendo alla gettonatissima sorella e showgirl argentina che nelle scorse settimane ha svelato il sesso e il nome del bebè in arrivo. E tutto sembra procedere per il meglio, perchè tanti continuano a essere i progetti di coppia. Le nozze? Da non sottovalutare.

Ormai non fanno he scambiarsi reciprocamente dichiarazioni d'amore di 'dominio' pubblico: la coppia Belen-Antonino inizia a spopolare sul web e continua a essere sulla bocca di tutti, anche perchè sarebbe da escludere il contrario, visto che la showgirl in persona desidera tenere aggiornati i fan sulle decisioni prese insieme al compagno. Per la nuova arrivata, che porterà il nome di Luna Marie e che nascerà in estate, sembra essere tutto pronto.















E sulle intenzioni d'amore, si era così espressa Belen durante un'intervista nello studio di Verissimo, quando ha affermato senza troppi giri di parole: "Avevo smesso di credere nell'amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino". Antonino dunque la renderà mamma per la seconda volta, ma i due stanno pensando di convolare a nozze?















Dalle ultime 'paparazzate' diffuse dal settimanale Chi, la coppia prosegue nei preparativi per una vita insieme, passeggiando per negozi tra le vie di Milano. Ma sul matrimonio, al momento, Belen è stata piuttosto chiara: "Ogni tanto lui mi chiede 'mi vuoi sposare?' Vorrei fare una grande festa, ma non so se mi piacerebbe rimettere una firma". Reduce dal fallimento del matrimonio con De Martino, Belen per il momento non sembra dare troppa importanza a questa 'formalità'.









E a proposito di ex marito, Belen non può non tenere in conto anche il suo Santiago, 7 anni compiuti, che come si è già appreso in più occasioni, ha accolto Antonino nel miglior modo e adesso sembra essere pronto ad accogliere anche la sorellina: “È figlio di genitori separati, poi il papà è venuto a mancare. Quindi lui ha fatto da padre alle sorelle”, ha spiegato Belen. Antonino ha saputo fare innamorare entrambi in poco tempo.

