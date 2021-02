Non è nuovo a questo tipo di avventure, ma pochi giorni fa Vittorio Brumotti, storico inviato di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci in onda su Mediaset da 33 anni, è stato nuovamente vittima di un pestaggio. I fatti risalgono a sabato 20 febbraio, a Brescia, in via Rizzo, e insieme a Brumotti sono stati picchiati anche due operatori.

I tre sono stati aggrediti da tre spacciatori con pugni, calci e sputi durante le riprese di un servizio sullo spaccio di droga. Gli aggressori hanno danneggiato anche il furgone, due telecamere e la bicicletta di Vittorio Brumotti. Una nota di Mediaset spiega che "l'inviato del Tg satirico di Antonio Ricci era andato a Brescia in seguito alle tante segnalazioni di cittadini esasperati perché in quella zona, frequentata anche da famiglie e bambini, gli spacciatori fanno ormai da tempo i loro traffici indisturbati, alla luce del sole".















Gli aggressori sono stati fermati dagli agenti della polizia di Brescia e sono stati portati in Questura dove sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale: "Ho temuto il peggio – ha detto Brumotti – ma questo non mi scoraggia ad andare avanti nella battaglia per liberare le piazze d'Italia dalla droga". Gli aggressori hanno danneggiato anche il furgone e le telecamere della troupe.















"È l'aggressione più violenta che abbia mai subito. Ho temuto il peggio, ma questo non mi scoraggia ad andare avanti nella battaglia per liberare le piazze d'Italia dalla droga", ha detto Brumotti. A casa ad aspettarlo c'era la sua fidanzata, la bellissima Annachiara Zoppas. Dopo la storia con l'ex velina di Striscia la Notizia Giorgia Palmas, l'inviato ha iniziato una relazione con Annachiara.









Classe 1992, Annachiara è figlia di Enrico Zoppas, presidente del noto marchio di acque minerali San Benedetto, brand attivo da oltre 60 anni con stabilimenti in 10 paesi e dal fatturato che sfiora il miliardo di euro annui. Annachiara ha studiato alla European Business School di Londra e all’Istituto Marangoni di Milano Fashion Design. La passione per la moda l’ha portata a proseguire gli studi a Londra alla Regent’s University dove si è laureata in Fashion Marketing and Design.

