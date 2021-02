“Fotografati insieme”. ‘Lui’ ed Elisabetta Gregoraci, i paparazzi erano appostati e hanno immortalato la scena

Elisabetta Gregoraci non finisce si stupire. Famosa per il suo matrimonio don Flavio Briatore e la sua bellezza, la showgirl è stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip fino al suo ritiro. La decisione di abbandonare la casa l’aveva presa appena Alfonso Signorini aveva comunicato ai vipponi lo slittamento del programma e l’8 dicembre è uscita mantenendo fede alla promessa.

"Non esiste passare il Natale e il Capodanno lontana da mio figlio", aveva confessato la showgirl ai compagni d'avventura. Una scelta apprezzata anche dall'ex marito Flavio Briatore, che in un'intervista rilasciata a Libero Quotidiano ha rivelato: "Ora tra me e lei c'è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del GF e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è".















Ora la showgirl torna protagonista del gossip, quando il settimanale Chi l'ha paparazzata durante la serata di chiusura dei Campionati Mondiali di sci, che si sono tenuti a Cortina, insieme ad Alessandro Benetton. Le foto immortalano l'ex vippona proprio in compagnia di Benetton all'evento della giornata conclusiva dei Mondiali di sci.















Quando Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina e suo amico di vecchia data, ha scoperto che la Gregoraci si trovava lì l'ha chiamata per invitarla alla chiusura dei Campionati. Ed Elisabetta Gregoraci ha accettato l'invito trasformandosi in una splendida madrina. Come rivela il magazine diretto da Alfonso Signorini, i due hanno pranzato insieme allo staff dell'organizzazione presso la Tofana Lounge, poi hanno passeggiato tra le strutture in cui quest'anno si sono tenuti i Mondiali di sci.









Proprio Benetton è reduce da alcuni maliziosi rumors che vedono il matrimonio con Deborah Compagnoni finito. A lanciare per primo l’indiscrezione Dagospia, che riportava quattro pagine del settimanale di Alfonso Signorini come prova. Dagospia si chiede “cosa ci fa la showgirl”, ma soprattutto descrive Benetton come “fresco di rottura con Deborah Compagnoni”. Insomma, come sempre il sito diretto da Roberto D’Agostino ha aggiunto un po’ di pepe a un incontro tra vecchi amici. Sarà davvero così?

