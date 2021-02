Un grave lutto ha colpito Andrea Iannone, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Il motociclista ha espresso tutto il suo dolore nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, con un post che ha commosso praticamente tutti. La sua giornata non poteva cominciare peggio, infatti ha ammesso di aver accolto con un dispiacere enorme questa terribile notizia. Le sue parole hanno colpito nel segno e in tanti gli hanno manifestato una grandissima vicinanza, inondandolo di commenti.

Recentemente su di lui erano circolate notizie decisamente di altro tenore. Starebbe uscendo con Natasha Tozzi, la figlia del noto cantante Umberto. I due sono stati beccati insieme a pranzo al Radetzky Cafè. Dopo di che, sono usciti dal locale fingendo di non conoscersi. Girato l'angolo, ecco che vengono sorpresi di nuovo insieme. Iannone ha poi accompagnato Natasha, a bordo della sua Mercedes, in zona Stazione Centrale, dove lei aveva posteggiato la sua auto. Ora il lutto.















La notte scorsa se n'è andato per sempre Fausto Gresini, morto all'età di 60 anni dopo aver combattuto per quasi due mesi con il coronavirus. Gresini era stato due volte campione del mondo negli anni Ottanta e poi aveva fondato la squadra che portava il suo nome. Queste sono state le parole usate da Andrea Iannone per ricordarlo: "Non potevo ricevere notizia peggiore, abbiamo lavorato e sognato insieme, ti porterò sempre nel cuore Fausto". Subito le reazioni dei suoi follower.















I fan dello sportivo hanno scritto: "Ciao campione", "Riposa in pace", "Mi dispiace tantissimo", "Grande Fausto", "Riposa in pace Fausto Gresini". Altri hanno aggiunto: "Riposa in pace grande pilota e manager", "In suo onore spero torni presto sul binario e di rivederti in pista, lascia stare le ca…e", "Tornerai a correre per lui". E poi: "Riposa in pace campione, Imola ti porterà sempre nel suo cuore, ora sei insieme al Sic. Un abbraccio grande", "Incredibile, è davvero proprio incredibile".









Un post condiviso da Andrea Iannone (@andreaiannone)

“La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid, Fausto Gresini ci lascia a 60 anni appena compiuti, Ciao Fausto”. Questo è stato il tweet postato dal team Fausto Gresini. L’uomo, ex pilota di motociclismo e fondatore del team che ha preso il suo nome, due volte campione del mondo è stato in condizioni davvero gravi per aver contratto il Covid.

