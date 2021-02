“Quando mi sono vista allo specchio…”. Alba Parietti lo svela solo ora. Il pesante racconto

Il tema della chirurgia estetica è sempre abbastanza sensibile soprattutto tra le donne. Sulla questione è intervenuta Alba Parietti in un’intervista al Corriere della sera. A differenza di tanti che si sono nascosti, la showgirl ha sempre cercato di dire la verità. Adesso però la Parietti è un po’ stanca, ecco perché pensa di aver fatto un errore nel dire la verità. Anche perché non è oro tutto quel che luccica.

Infatti per Alba Parietti resta qualche recriminazione: "Il botox? L'ho utilizzato solo una volta agli inizi, negli anni '90. Ricordo il risultato abbastanza orribile. Improvvisamente ti vedi con quella faccia arcigna, da strega di Biancaneve", ha detto la mamma di Francesco Oppini che è stata una protagonista dall'esterno del Grande Fratello Vip fino a quando il figlio è rimasto nella casa.















Poi Alba Parietti ha voluto lanciare un messaggio alle donne. Ha invitato a non giudicare le scelte altrui, perché ognuno è libero di invecchiare come vuole. E a prestare attenzione ai truffatori su internet: "La chirurgia estetica va dosata. Bisogna scegliere con attenzione i professionisti a cui rivolgersi", ha spiegato la Parietti.















"Ho fatto l'errore di dire la verità – spiega la showgirl torinese, 59 anni, nell'intervista al Corriere della Sera -, cioè che avevo ritoccato il seno e la bocca con il silicone. Se tornassi indietro la bocca non la rifarei. Ma ho imparato a conviverci e ora fa parte di me". Per la verità va anche detto che le labbra a canotto "alla Parietti" sono diventate un simbolo della bellezza artificiale.









Insomma Alba Parietti non ha mai negato di essere finita sotto i ferri del chirurgo estetico e questo le è costato anche tante critiche. In virtù della sua esperienza, ha voluto lanciare dei consigli alle ragazze, sempre più ossessionate dalla perfezione fisica e per questo disposte a ogni eccesso: è necessario fare sempre attenzione quando si parla di chirurgia estetica e allo stesso tempo è utile rivolgersi a professionisti del settore.

